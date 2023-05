La Montagna a Fumetti parte da Maresca

La Montagna a Fumetti inizia il suo percorso 2023 da Maresca, con il presidente dell’associazione Convivio, Gabriele Carradori, il vicesindaco del Comune di San Marcello Piteglio, Giacomo Buonomini e l’assessore al turismo Clio Cinotti, impegnati nell’individuazione degli spazi dove l’evento prenderà forma. La visita nel paese di Maresca ha avuto il preludio nella consegna delle chiavi di otto cassette nelle quali verranno raccolte le offerte del pubblico, da destinare poi all’emergenza Emilia Romagna per allestire un ambulatorio medico per persone fragili. "Da questo momento – scrive il presidente Carradori –, la nostra associazione è custode delle cassette che potranno essere aperte solo dai rappresentanti della Provincia e della Croce Rossa il 20 Agosto. La kermesse prenderà il via il 18 giugno dal paese di Orsigna con un incontro tributo alla leggenda della musica, Jimi Hendrix, alla presenza del suo biografo, Caesar Glebbeek. Quella del 2023 è la quarta edizione de La Montagna a Fumetti, una manifestazione che sta crescendo di anno in anno e che si svolge toccando otto Comuni della Montagna Pistoiese: "Iniziata nell’ufficio di una officina di un socio fondatore – scrive Carradori – grazie ai soci che si sono via via aggiunti, ma soprattutto a tutti voi, abbiamo riscosso significativi successi e importanti collaborazioni e riconoscimenti: tra gli ultimi Palazzo Reale di Napoli e la lettera ricevuta il 9 maggio dal Comitato Internazionale di Croce Rossa. Per chiunque voglia restare informato sul programma eventi: www.conviviopistoia.it

Andrea Nannini