"La missione della medicina è nei valori universali e non conosce appartenenze"

PISTOIA

Di fronte allo sgomento e alla rabbia che molti medici hanno dimostrato nei confronti degli orrori della guerra, l’Ordine dei Medici di Pistoia condanna con fermezza le stragi di civili e le violazioni dei diritti umani che si stanno consumando e rilancia lo stimolo ricevuto dai giovani colleghi per sensibilizzare il mondo politico e le istituzioni verso strategie e scelte volte a supportare la vita e la pace. "I medici – si legge in una nota – si stringono ai valori etici promossi dal proprio Ordine, e ribaditi dal giuramento che hanno espresso all’atto della laurea, condannando con forza i conflitti, la violenza e soprusi, soprattutto quando questi siano caratterizzati da motivazioni razziali o religiose che vanno a colpire in primo luogo i soggetti fragili, i bambini, malati, feriti ed anche il personale sanitario divenuti ormai obiettivi sensibili". La professione sanitaria, del resto, trova la sua ragion d’essere nella tutela dell’esistenza umana, nella solidarietà e nella cura. "In questo – conclude L’Ordine – si riflette la missione più alta della medicina, che non conosce confini o appartenenze, ma si fonda su un patrimonio condiviso di valori universali che richiamano all’umanità intera il dovere inderogabile di proteggere la vita e promuovere la pace.