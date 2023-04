La "missione" della Croce Rossa Una settimana di incontri ed eventi C’è la maratona per la raccolta fondi

Rafforzare sempre di più il legame che la Croce Rossa ha col territorio pistoiese con eventi culturali di grande spessore per la città e, allo stesso tempo, la necessità di raccogliere fondi per l’acquisto di nuovi mezzi per tenere il Comitato pistoiese al passo coi tempi. Sono questi i temi chiave che stanno alla base della "Settimana della Croce Rossa" che è stata presentata ieri e che sarà in corso di svolgimento dal 6 al 14 maggio. A fare gli onori di casa alla presentazione, accompagnati dai volontari ed infermiere, il presidente di Croce Rossa Pistoia, Giorgio Taffini, e la sua vice Simonetta Filoni.

"Un evento particolarmente voluto ed al quale teniamo molto", ribadisce lo stesso Taffini, specificando che l’idea parte dal celebrare la “Giornata Mondiale della Croce Rossa“ che, notoriamente, si svolge l’8 maggio e il Comitato pistoiese, per l’occasione, ci ha costruito intorno un calendario di eventi che si dipanerà per ben otto giorni.

Si partirà proprio il 6 maggio con l’apertura della mostra fotografica della missione "Antica Babilonia" all’interno della ex chiesa di San Giovanni in corso Gramsci alla quale seguirà la sfilata dei volontari di Croce Rossa con il concerto della Banda del Corpo militare volontario che porterà da tutta Italia un ensemble di circa 30 elementi.

Il giorno successivo, alla presenza anche delle autorità cittadine, ci sarà invece l’inaugurazione della mostra delle opere di Fraino, presso la sede pistoiese della Croce Rossa di via Gentile 40f alle Fornaci a partire dalle ore 11. Un interessante e significativo dibattito, inoltre, è in programma per mercoledì 10 maggio alle 21 quando si parlerà di missioni umanitarie nel mondo, ed anche sul territorio italiano, con il contributo richiesto a tutte le associazioni locali, comprese la Misericordia e la Croce Verde pistoiese che condivideranno le loro storie e le loro esperienze.

In tema di eventi, il gran finale sarà per domenica 14 maggio con una festa tutta da vivere al campo di addestramento a San Giorgio (Pistoia Ovest): l’occasione sarà propizia per intitolare l’area al volontario Gian Mario Buda. Come detto, però, oltre agli appuntamenti pubblici c’è la ferma volontà di raccogliere fondi necessari per il rinnovamento dei mezzi: scatterà, infatti, la lotteria per l’acquisto degli automezzi, con importanti premi offerti da Conad e dalla ditta "Pancani srl" di via Fermi a Sant’Agostino. I biglietti saranno a disposizione agli eventi di Croce Rossa, nei negozi aderenti e nella sede pistoiese.

La Croce Rossa si conferma così – se mai ce ne fosse bisogno – ancora una volta un importante punto di riferimento per il nostro territorio in tutte le sue accezioni. Una certezza, ma anche un patrimonio dai grandi valori umani che continua a scrivere la storia della nostra provincia.

Saverio Melegari