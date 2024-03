La mission benefica di Ant. Ecco le colombe artigianali

Lotta ai tumori. Cinquanta colombe artigianali al cioccolato in vendita per aiutare la causa solidale di Fondazione Ant, da sempre impegnata sia nella prevenzione che e nell’assistenza domiciliare gratuita per i malati. Le colombe sono realizzate in collaborazione con Assipan Confcommercio e con la stilista Eleonora Lastrucci, che ha impreziosito le confezioni con foulard di sua creazione, in molteplici fantasie. Un particolare, quest’ultimo, che conferisce anche il nome a questa nuova iniziativa benefica, chiamata "Colombe Fashion". I dolci, da 750 grammi ciascuno, si possono avere con un’offerta minima di 35 euro.

"Quella che Fondazione Ant offre è un’assistenza preziosa, che viene incontro ai malati e alle loro famiglie con gratuità, in una fase della vita che ci trova tutti fragili e impreparati - spiega Benedetta Leoni, responsabile Ant della delegazione di Prato e Pistoia -. Questo particolare progetto delle Colombe Fashion mette al servizio della solidarietà le eccellenze dei panificatori di Assipan, con un prodotto artigianale di qualità vestito da altrettanta eccellenza, le preziose pashmine firmate dalla stilista Eleonora Lastrucci" Le Colombe Fashion possono essere ordinate sul sito www.ant.it, oppure scrivendo alla mail [email protected] o, ancora, telefonando al numero dedicato 3451562312.