La Milleluci è rientrata a Casale: "Un ritorno a casa bellissimo"

Il ritorno. Dopo quattro lunghissimi anni, atlete, allenatori, dirigenti e collaboratori della Pallavolo Milleluci Casalguidi, storica società del nostro comprensorio, hanno rimesso piede nel mega impianto di Casale, chiuso dal Comune di Serravalle Pistoiese per lavori. Il tutto, con sensazioni contrastanti, come spiegano gli addetti ai lavori del club. "Siamo finalmente rientrati in quella che abbiamo sempre sentito come la nostra casa. Siamo rientrati dopo più di 4 anni, con tanti sacrifici fatti dalle giocatrici, dalle famiglie, dalla società nel lungo peregrinare tra gli altri comuni del territorio alla ricerca di spazi d’allenamento e partita. Anche per le mille e una difficoltà patite, è stato un ritorno bellissimo, ricco di gioia per i numerosi gruppi che svolgono una intensa attività sportiva, dalle più piccole del minivolley (o S3 che dir si voglia), passando per le ragazze under 12, 16, 17 e 18 sino ad arrivare alle più grandicelle, di Seconda Divisione". Tutti a cerchiare di rosso sul calendario la fatidica data: 15 gennaio 2024, quasi a esorcizzare tutti i patimenti subiti. "Tutte le squadre si sono finalmente ritrovate assieme dopo una lunga e dolorosa separazione. È stato bello osservare le fanciulle correre in questa nuova, grande palestra e guardare al futuro con più entusiasmo per tornare a giocare finalmente ‘in casa’, tra le mura amiche, davanti al nostro pubblico".

Tuttavia la festa è stata turbata dall’infortunio occorso alla forte e grintosa banda, nonché capitano della formazione, Giorgia Arienti. "Un contrattempo che la terrà lontana per almeno un mese dal campo di gioco – fa sapere Sergio Rosa, deus ex machina del sodalizio –. Ulteriori accertamenti, programmati a giorni, potranno fare definitiva chiarezza sulla sua situazione. Dal punto di vista dei risultati, le compagini stanno dando il loro meglio nei campionati in corso. Confidiamo nel riconquistato fattore-campo".

Gianluca Barni