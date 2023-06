La Mille Miglia è... Magia Farà tappa anche alla villa

Quarrata con villa La Magia sarà tra le protagoniste del passaggio in Toscana della Mille Miglia, nella giornata del prossimo 15 giugno. Nella 41esima rievocazione storica della famosa corsa che Enzo Ferrari definì "La corsa più bella del mondo", infatti, l’itinerario della tappa da Siena a Pistoia prevede che le auto d’epoca scendano il Montalbano dal San Baronto e nel frattempo il team Ferrari si fermerà per la pausa pranzo nella villa medicea. Da lì proseguirà per andare a Parma, meta della terza frazione della corsa, passando dalla piazza del Duomo di Pistoia e poi dall’Abetone. Il passaggio della Mille Miglia a Pistoia è previsto, con in testa il plotone Ferrari, intorno alle ore 15, mentre le ultime vetture transiteranno verso le 20. Per gli organizzatori e lo staff di supporto della gara che si fermeranno a Quarrata ci sarà così la possibilità di fare anche una visita guidata nel complesso monumentale della villa patrimonio Unesco.

"Siamo veramente orgogliosi di ospitare questo evento così prestigioso sul nostro territorio – ha dichiarato il sindaco Gabriele Romiti – e soprattutto di poter far sostare e pranzare i piloti, ma anche gli organizzatori e tutto lo staff della gara, nei bellissimi annessi della nostra Villa Medicea La Magia, che sarà sicuramente una cornice perfetta ed elegante alla manifestazione". Soddisfazione anche da parte dell’assessore al Turismo Mariavittoria Michelacci, per la visibilità che otterrà la Magia grazie alla mitica gara nata nel 1927 e conosciuta anche come Freccia Rossa. "Desidero ringraziare tutti i tecnici degli uffici comunali che hanno lavorato per la realizzazione di questo evento – ha aggiunto Michelacci –. Avere l’onore di ospitare una tappa della Rievocazione storica della Mille Miglia ed ospitare i piloti e lo staff alla nostra Villa La Magia è fonte di grande pregio per tutta la città di Quarrata". La corsa inizierà il 13 giugno, con la consueta partenza da Brescia passando per Veneto ed Emilia-Romagna, concludendo la prima tappa a Cervia – Milano Marittima, mentre il 14 giugno la carovana di auto storiche terminerà la seconda tappa a Roma. Per il passaggio della Mille Miglia il 15 giugno sarà di conseguenza chiusa la circolazione e vietata la sosta nel tratto di via Vecchia Fiorentina, fino all’accesso alla villa medicea, dalle 12.30 in poi, fino alla fine del transito dei veicoli in gara.

Daniela Gori