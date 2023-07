"La migrazione non è un’emergenza È una realtà. Da affrontare insieme"

"La vicenda di Vicofaro mette all’attenzione della nostra società una realtà che molti non vogliono più vedere, e cioè che le migrazioni non sono un problema e un’emergenza, ma sono una realtà". Così il vicario generale della Diocesi di Pistoia, don Cristiano d’Angelo, in relazione all’ordinanza contingibile urgente di sgombero emessa nella giornata di giovedì scorso dal Comune di Pistoia nei confronti del legale rappresentante della parrocchia di Vicofaro, don Massimo Biancalani. Ordinanza che dispone l’immediato sgombero di persone e cose dagli immobili del complesso parrocchiale, il divieto assoluto di accesso agli stessi fin tanto che non saranno ripristinate le idonee condizioni igienico-sanitarie, immediata rimozione di rifiuti e deiezioni unitamente alla pulizia e alla sanificazione dei locali dove, sempre stando al provvedimento del Comune, al momento si troverebbero almeno 164 posti letto occupati dalle persone ospitate dalla parrocchia. "Se vogliamo affrontare i problemi, allora questa realtà (le migrazioni, nda) può diventare una ricchezza – prosegue don Cristiano –, altrimenti possiamo evitarli, i problemi, che però ci sono e sono concreti".

"Non è che facciamo sempre tutto bene anche noi nella Chiesa – prosegue –, però è vero che il problema c’è ed è una realtà che se non si affronta creerà ghettizzazione, nonché una sempre più grande spaccatura all’interno della Chiesa e del mondo civile, invece di risolvere e guardare in faccia le persone. Perché poi l’immigrazione vuol dire uomini, donne e bambini, vuol dire persone che scappano da guerre. Vicofaro è l’emergenza, come la punta di un iceberg, di una realtà che dobbiamo avere il coraggio di guardare e di affrontare insieme". E riguardo all’urgenza di trovare una soluzione immediata, visto che l’ordinanza dà 15 giorni di tempo per effettuare lo sgombero, il vicario generale sottolinea che "il tema dello sgombero è legato ad alcune problematiche sanitarie e che il sindaco evidentemente ha ritenuto di non poter fare a meno di emanare l’ordinanza – conclude –. Noi ci stiamo lavorando, non ho risposte immediate da dare, ma certamente le cercheremo e le troveremo".

Pa.Ce.