"La mia comicità condensata in pillole salvifiche per l’anima"

Monologhi, di quelli che strappano inevitabilmente il sorriso. Di quelli che raccontano una vita fronte al pubblico, che è poi quello che negli anni ha decretato il suo indiscutibile successo. S’intitola "Pillole di me" (produzione Arca Azzurra) ed è il nuovo titolo proposto da Fondazione Teatri di Pistoia con il Comune di Serravalle Pistoiese per la stagione teatrale del Francini di Casalguidi, in agenda per venerdì 14 marzo (ore 21).

A metterci la faccia e tutto sé stesso è Alessandro Benvenuti, uomo di spettacolo – attore, autore e regista – che non ha bisogno di presentazioni, bene capace da solo di riempire la scena. "Pillole di me" si presenta come una macedonia di testi riscoperti, riletti e reinterpretati da Benvenuti che seppur datati si rivelano profondamente attuali.

"Un po’ di robe comiche – scrive l’attore presentando lo spettacolo –, un po’ di robe recitate, un po’ lette per raccontare a quelle orecchie che vorranno ascoltarmi, il mio divertimento nel vivere una comicità condensata in pillole salvifiche che proteggono il cervello e la sua cugina anima, dal brutto che l’esistenza ogni giorno ci propone con sadico entusiasmo, senza che nessuno le abbia minimamente chiesto niente.

"Avrei potuto scrivere ‘cavalli di battaglia’. Molti colleghi – scrive ancora il grande artista di Pelago – arrivando a proporre un recital di monologhi fra i più apprezzati della loro carriera, usano quella forma lì per spiegare che cosa andrà a vedere lo spettatore. Diciamo che di questi tempi però di ‘battaglie’ ce ne sono anche troppe nel mondo che alimentano stupide, feroci, quanto inutili guerre. Così ho optato per un titolo dal sapore un po’ medicamentoso: ‘Pillole di me’, appunto. Niente di chimico, pastiglie fatte di erbe vispe e naturali cresciute negli orti che diano a chi vorrà inghiottirle un po’ di ascetico sollievo".

I biglietti sono già in vendita al prezzo di 11 euro (posto unico) e sono acquistabili alla biglietteria del Teatro Manzoni (0573.991609/27112) o alla biblioteca Eden di Casalguidi (0573.917414).

linda meoni