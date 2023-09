La Marcia della Giustizia ricorda Antonio Vermigli

Trentesima edizione della ‘Marcia per la giustizia’ sabato 9 in piazza Risorgimento a Quarrata. Sarà la prima senza la presenza fisica del suo ideatore, Antonio Vermigli, scomparso a 72 anni il 12 luglio scorso, in seguito alla malattia che l’aveva colpito. Ma Antonio ci sarà, perché aveva già organizzato la trentesima edizione e perché sul palco allestito in piazza sarà ricordato tramite la proiezione di un breve video e mediante alcune testimonianze di persone che hanno condiviso con lui l’impegno per la giustizia, a fianco dei poveri e dei più deboli, nella Rete Radié Resch e in Brasile. Ed è Tommaso Vermigli, figlio di Antonio, a coordinare questa trentesima edizione, ruolo che dal 1994 è stato di suo padre, che questa volta guarderà ‘dall’alto’ la manifestazione.

"Ho curato insieme al babbo questa edizione – riferisce Tommaso Vermigli – e la sto portando avanti così come lui l’aveva concepita, con l’associazione Casa della solidarietà-Rete Radé Resch e Libera, con il prezioso supporto di don Luigi Ciotti. Portare avanti questa iniziativa mantenendone l’ossatura è il modo migliore per ricordare mio padre". I promotori dell’evento sono, infatti, Casa della solidarietà-Rete Radié Resch e Libera con il patrocinio del comune di Quarrata. Il tema di quest’anno è "L’obbedienza non è più una virtù" anche in omaggio al centenario della nascita di don Lorenzo Milani. Alle 20 sul palco allestito in piazza si esibirà un gruppo musicale, alle 20.45 inizierà il programma della ‘Marcia per la giustizia’, con i ricordi di Antonio Vermigli e poi gli interventi degli illustri ospiti sul tema "L’obbedienza non è più una virtù": don Luigi Ciotti (fondatore Gruppo Abele e Libera), padre Alex Zanotelli (missionario comboniano), Rosy Bindi (presidente del Comitato per la nascita di don Lorenzo Milani), Erri De Luca (scrittore) e Mario Lancisi (giornalista e biografo di don Milani). In piazza stand con prodotti di Libera e libri di don Milani. "La prima edizione della ‘Marcia per la giustizia’ - ricorda Tommaso Vermigli - risale al 16 settembre 1994, mentre è dell’11 settembre 1999 quella a cui partecipò Luiz Inácio Lula da Silva, oggi presidente del Brasile". Con Lula da Silva, ma anche con tantissime altre persone illustri, Antonio Vermigli aveva stretto rapporti di amicizia e la ‘Marcia per giustizia’ ha visto le presenze costanti di don Luigi Ciotti e padre Alex Zanotelli. Antonio Vermigli era stato responsabile nazionale della Rete Radié Resch e riferimento nelle associazioni a favore degli ultimi.

Piera Salvi