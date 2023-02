La mano tesa del Papa verso don Massimo

C’è una mano tesa dal Vaticano verso il centro di accoglienza di Vicofaro dopo la segnalazione, arrivata direttamente a papa Francesco da una volontaria piemontese. Fa parte di un gruppo femminile che ogni anno si ferma all’albergo Le Rose, vicino a Vicofaro, e presta aiuto alla comunità di don Massimo. La lettera risale alla fine di ottobre e la risposta, da Città del Vaticano, al 21 dicembre (il testo integrale è pubblicato qui a fianco). Ieri mattina una conferenza stampa per fare il punto della situazione nel salotto di una residente di via Santa Maria Maggiore perchè davanti alla chiesa ci sono lavori in corso.

"In questo momento – ha spiegato don Massimo – i numeri oscillano sui 120. Servirebbe un tavolo di dialogo tra la Diocesi, la Regione e il Comune di Pistoia per poi presentare la richiesta al Vaticano. Per garantire la sicurezza degli ambienti di Vicofaro occorre la ristrutturazione della cucina e una mensa per dare da mangiare ai poveri. E’ necessario togliere il gas e sostituirlo con i fornelli a induzione, così come abbattere i costi attraverso la comunità energetica, ovvero i pannelli sul tetto della chiesa. Non posso aumentare il voltaggio perché l’impianto è vecchio. C’è poi la questione dell’ampliamento degli ambienti per l’accoglienza. Potremmo valutare, se sarà proposta, una struttura vicina alternativa, ad esempio il convento delle Salesiane". Don Massimo ha quindi affrontato i progetti per far defluire i migranti accolti: "Creare la fuoriuscita verso appartamenti o strutture dove collocare chi già lavora. Creare così un circolo di entrata e uscita. Noi intercettiamo ultimissimi, ai margini. "Rossi aveva promesso un cascinale al confine con Buggiano, ma ci furono resistenze politiche all’epoca, ma è una ipotesi che potrebbe essere ripresa. Non sarebbe una Vicofaro2 perchè sarebbe destinato a poche persone. Ora c’è da capire cosa il Comune vuol fare per rimediare anche a quella piccola parte di disagio che alcuni cittadini denunciano. Noi da questi ragazzi – ha precisato il parroco – non prendiamo nulla. Si va avanti a donazioni. Ma siamo costretti a dare il minimo. Occorrerebbero degli operatori, invece si va avanti a volontariato, comunque fondamentale, così come fondamentale per noi è stato l’intervento della chiesa dei mormoni americani: 15.000 euro cibo, l’anno scorso".

red.pt.