La maledetta stagione senza neve. Arrivano ristori per 900mila euro

Ristori alle imprese del mondo della neve: dalla Regione Toscana sono in arrivo 914mila euro a fondo perduto. A darne notizia è Marco Niccolai, consigliere regionale Pd e presidente della commissione Aree interne. Superando una serie di distinguo che, a suo tempo, entrarono a far parte del dibattito su chi avesse o meno diritto ai ristori, è stato stabilito che ne avranno diritto: "Gli operatori del settore turisti, turistico-ricettivo, termale e della ristorazione nei comprensori sciistici toscani che avranno presto a disposizione un contributo complessivo, a fondo perduto, di 914mila euro. I comprensori interessati sono quelli della Montagna Pistoiese, della Garfagnana, dell’Amiata e di Zeri a Massa e Carrara. I comuni interessati sono: Abetone Cutigliano, San Marcello Pistoiese, Sambuca Pistoiese; Castiglione di Garfagnana, Careggine; Castel del Piano, Seggiano, Abbadia San Salvatore; Zeri". I contributi nascono dal bisogno di compensare i problemi legati alla mancanza di neve della scorsa stagione e saranno erogati in forza della terza variazione di bilancio votata l’altra sera in consiglio regionale.

"Era un provvedimento che, anche come commissione Aree interne, avevamo fortemente richiesto – spiega Niccolai – cioè prevedere contributi a fondo perduto per le attività che hanno dovuto fronteggiare le conseguenze della scarsità di neve durante la scorsa stagione invernale, e in particolare nel periodo dal novembre 2022 al 15 Gennaio 2023. E’ un sostegno straordinario per tutte quelle attività presenti nelle aree vocate agli sport invernali. Con l’approvazione della variazione di bilancio, la giunta regionale avrà ora 20 giorni di tempo per approvare una delibera che disciplini le modalità di erogazione dei contributi che, complessivamente ammontano a 914 mila euro, ma ho notizia che i tempi saranno fortemente ridotti per la partenza dell’avviso. Voglio ringraziare il presidente Giani e l’assessore Marras – conclude Niccolai – per aver inserito nella variazione questo finanziamento, cosa non scontata ma molto attesa da tante piccole aziende e operatori commerciali dei quattro comprensori della Toscana".

Andrea Nannini