La magia torna oggi, anche con la merenda

La magia per tutti e non solo in senso strettamente anagrafico, ma anche in relazione alle presenze. Così, dopo tre giorni e quattro repliche andate sold out ben prima della prima messa in scena con quasi 1.300 persone presenti al Teatro Bolognini, ecco l’ultimo atto. "Pistoia magic", lo spettacolo di magia di Pistoia, è pronto ad accogliere tutti coloro che non sono riusciti a partecipare al festival e lo fa mettendo a disposizione un’ultima data: oggi, domenica 11 febbraio, nella serra-teatro di Toscana Fair (via Bonellina 46, a Pistoia) arriva una merenda-spettacolo allietata dalle narrazioni ed esibizioni del prestigiatore Francesco Micheloni (che del Pistoia Magic è ideatore) e di Tiziano Cellai. Inizio alle 16 con una merenda a buffet, per poi cominciare a sognare intorno alle 17 in uno show che intratterrà il pubblico per circa un’ora e un quarto. Lo spettacolo di oggi è anche questo rivolto a sognatori di tutte le età. I biglietti hanno un costo di 18 (adulti) e 15 euro (under 12). Il prezzo include la consumazione della merenda. Per riservare il posto è necessario chiamare lo 0573.986520; attivo anche il servizio messaggeria via WhatsApp scrivendo a 345.3102886 o via mail a [email protected]. "Anche quest’anno confermiamo la proposta che abbiamo pensato negli ultimi anni e cioè un pomeriggio extra per coloro che con dispiacere abbiamo dovuto lasciare fuori nelle quattro repliche al Bolognini poiché esaurito – è il commento di Micheloni –. Siamo felicissimi della risposta della città nei tre giorni di festival: quasi 1.300 persone sono venute ad abbracciarci con calore e questa è per noi la spinta più forte a fare ancora di più e meglio nei prossimi anni. Siamo felici anche di aver richiamato pubblico da fuori regione, con presenze segnalate da Milano, da Bergamo e da Roma. Credo che questo sia un dato importante a conferma delle potenzialità di Pistoia quale possibile polo della magia nel centro Italia. Grazie dunque all’amministrazione comunale che ci ha supportato, agli sponsor che hanno scelto di sostenerci, a Simone Venturi che ha scritto lo spettacolo trovando le parole giuste per dar forma alle idee che avevamo nella testa. Ma senza voler togliere niente a questi, voglio prima di ogni altro ringraziare la tantissima gente venuta: senza il loro riscontro e affetto sarebbe difficile trovare lo stimolo per continuare. Ora siamo già al lavoro assieme al Comune di Pistoia per mettere a punto la prossima edizione di Pistoia Magic Street Festival, prevista nell’ultimo week-end di settembre. Ci vediamo da Toscana Fair e poi… in strada".

l.m.