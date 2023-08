La lirica oggi si ferma a Pracchia Da Verdi a Mozart le arie più belle

Sono due cantanti che da molti anni frequentano Pracchia e oggi saranno protagonisti di un eccellente omaggio al bel canto. L’appuntamento è dunque a Pracchia, nel Salone della Misericordia, alle 17.30, con il concerto "Grandi voci in Appennino", saranno quelle di Lucia Guasti, soprano, e Fulvio Neri, basso, accompagnate al pianoforte dal maestro Alberto Spinelli che, come si ricorderà, è il direttore artistico di Pracchia in Musica Festival. E’ l’Associazione Filarmonica Alto Pistoiese (Afap) a proporre oggi questo evento musicale con due artisti eccezionali e molto legati a Pracchia. Eseguiranno romanze, arie d’opera, duetti dalle opere più amate e conosciute. In programma musiche di Verdi, Mozart, Rossini, Pergolesi. Lucia Guasti è laureata con lode in Discipline musicali all’Università degli studi di Bologna. Ha studiato canto sotto la guida della professoressa Donatella Debolini, docente di canto nei corsi di Afam di Firenze. Ha collaborato in varie formazioni corali ed ensemble vocali come corista e solista sotto la guida di importanti direttori dell’area fiorentina (Giuseppe Lanzetta, Federico Bardazzi) con repertorio prevalentemente sacro, dalla polifonia alla musica contemporanea. Collabora stabilmente con l’Ensemble Capriccio Armonico di Firenze diretto dal maestro Gianni Mini, specializzato nel repertorio sacro e barocco. È docente di ruolo di Educazione musicale alla scuola secondaria Beato Angelico di Firenze. Fulvio Neri è stato in organico in diverse produzioni al Teatro Pavarotti a Modena, al Teatro Municipale a Piacenza e al Ravenna Festival sotto la direzione del maestro Riccardo Muti. Ha anche cantato nel Concerto Rai nel duomo di Orvieto e ha effettuato concerti nei Teatri di Reggio e Parma.

Alberto Spinelli si è diplomato in pianoforte al Conservatorio Giovan Battista Martini di Bologna e si è quindi specializzato nel repertorio cameristico. Dieci anni fa ha costituito, insieme ad Antonella Vegetti e Silvia Orlandi, il Trio pianistico di Bologna che vanta un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero. Insegna pianoforte al Liceo Musicale Attilio Bertolucci a Parma e svolge anche attività di lezioni-concerto in diverse istituzioni. L’ingresso al concerto di oggi è libero. Per informazioni: 328.1822550.