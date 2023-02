La lezione del professor Caccamo

Nuovo appuntamento domani, venerdì 17 febbraio, alle ore 16.45, all’Università Vasco Gaiffi (Polo di via Pertini 358), con la terza conferenza del corso dedicato all’Europa centro orientale nell’identità europea, coordinato dal professor Giorgio Petracchi e condotto insieme ad altri docenti universitari. Il professor Francesco Caccamo, dell’Università di Chieti-Pescara, terrà la conferenza sul tema: "Cechi e Slovacchi nel cuore dell’Europa". Le lezioni sono in tutto otto. "Tra gli argomenti di cui oggi più si parla possiamo mettere sicuramente l’Europa e in particolare l’identità europea. Non possiamo però dimenticare – rileva il professor Petracchi nella sua introduzione – che fino a trent’anni orsono si parlava di un’Europa politicamente divisa tra un’Europa occidentale e una centro-orientale. Il corso è un viaggio di conoscenza verso una parte dell’Europa il cui apporto all’identità europea è poco conosciuto".