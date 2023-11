La lezione da imparare per il futuro

Abbiamo vissuto giorni terribili, abbiamo visto scene apocalittiche finora impossibili da associare alla nostra grande provincia. Una provincia che, invece, si è dimostrata piccola e più fragile di quanto avremmo pensato, creduto o forse addirittura voluto immaginare. È "bastata" quest’ultima ondata di maltempo a sbatterci in faccia una dura verità. Una realtà che non permette attenuanti né giustificazioni: abbiamo sofferto e potremmo soffrire ancora, almeno che non ci sia un deciso cambio di rotta e di intenti. Non è più possibile, per nessuno, nascondersi dietro all’eccezionalità degli eventi. Farlo corrisponde a una mera cura palliativa che non cancella il male.