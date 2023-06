La lezione da imparare per il futuro

Elisa Capobianco

Quasi tutte le storie del mondo hanno una morale. Quella "raccontata" dal Covid ce ne consegna una ben precisa: il sistema sanitario è fondamentale tanto nell’ordinario quanto nello stra-ordinario, quando cioè l’emergenza mette l’umanità intera con le spalle al muro. Perché allora non investire di più sul settore e sui professionisti che lo tengono in piedi, nonostante tutto? Perché non gratificare – anche economicamente – medici e infermieri, storicamente i meno pagati d’Europa? La presidente della Società della salute, Anna Maria Celesti, in prima linea durante la pandemia, lancia un monito per il futuro invitandoci tutti a riflettere. Parole da non sottovalutare.