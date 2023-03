La levatrice Piera Fabbri e Vannino visti da Lensky Stamani la consegna dei ritratti ad Agliana

Ancora a Pistoia, per far visita ai nostri borghi che lo hanno innamorato. È con l’associazione Convivio odv e in vista della prossima edizione de "La Montagna a fumetti" (a Maresca il 19 e 20 agosto) che torna da noi l’artista Riccardo Lenski, scenografo e stimato disegnatore, già ieri in tour al Castello di Castruccio Castracani a Serravalle per conoscere quel confine storico culturale che ha diviso la storia di quelle popolazioni oggi parte del territorio provinciale pistoiese. In questa occasione, in presenza dell’assessore alla cultura Ilaria Gargini, l’artista ha donato alla popolazione serravallina e casalina il suo disegno che riproduce il castello, cuore di questo antico borgo posto a torre della ‘terra di mezzo’, dove Convivio, dal prossimo anno in vista del centenario della Provincia sta studiando la possibilità di creare un evento che possa far incontrare e conoscere le diversità storico culturali delle ‘Val di Là’. Ultima tappa di questa due giorni pistoiese stamattina al comune di Agliana, dove, ricevuto dal sindaco, donerà alla cittadinanza due ritratti di due celebri cittadini aglianesi, la levatrice Piera Fabbri, ‘l’Albero della Vita’ per ben il 90% degli abitanti e Alessandro Egidio Gori, meglio conosciuto come Vannino del quale l’autore ha voluto ripercorre la storia solo ritraendo i suoi occhi. Un modo per l’artista di ricondurre a una dimensione più sociale la figura della celebrità, ricordandoci che in fondo è il valore delle nostre azioni, delle nostre capacità rivolte verso la comunità in cui siamo inseriti che ci permettono di non essere dimenticati.

l.m.