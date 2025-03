La lettura come ponte tra scienza e umanesimo

PISTOIAUltimo atto domani nell’auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio per "Leggere sentire vivere", ciclo ideato dalla Fondazione Francis Bacon (e sostenuto dalla Fondazione Caript), che in questa ultima data si concentra sul tema del "Vivere". A partire dalla mattina (ore 10) e fino al pomeriggio (ore 17) il tema sarà sviscerato a partire dalle relazioni di numerosi ospiti che si concentreranno su aspetti diversi. Ad aprire sarà la docente universitaria Lodovica Braida che interverrà su "Le sfide della storia della lettura. Tra interdisciplinarità e mobilità dei contesti interpretativi", mentre lo storico e professore ordinario Gianluca Garelli raccoglierà il testimone parlando di "Memoria: una piccola biblioteca filosofica". Alle 15 Roberta Bonetti (antropologia dell’educazione all’Università di Bologna) concentrerà l’intervento sul tema "Apprendere per relazioni nei contesti educativi", alle 16 sarà la volta di Antonio Pennisi su "Educare alla solitudine: il cervello e il linguaggio interiore" e infine alle 17 Felice Cimatti, docente di filosofia del linguaggio all’Università della Calabria, chiuderà parlando a proposito de "Il gesto nominale".

Il convegno nasce con l’intento di rendere conto delle ricerche e degli studi condotti negli ultimi anni a proposito di lettura sia sul fronte umanistico sia sul fronte scientifico. "Il pretesto di questo nostro impegno – spiegano gli organizzatori - sono i recenti appelli che riguardano aspetti della cosiddetta ‘emergenza educativa’, come la preoccupante crisi del consumo di letture e soprattutto della reading literacy, in particolare in Italia. Ma non sono soltanto gli aspetti sociologici e storico-sociali, né tantomeno quelli strettamente tecnico-pedagogici, pur importanti, ad essere al centro dell’interesse; bensì gli aspetti concettuali e categoriali che riguardano una riconsiderazione della natura umana e della persona alla luce delle prospettive dischiuse da quello che oggi si definisce come ‘umanesimo scientifico’".