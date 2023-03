La legge-quadro sul florovivaismo Riparte d’urgenza l’iter alla Camera C’è l’ipotesi intervento del governo

Il tema del florovivaismo è di nuovo al centro dell’attività politica in Parlamento, con la legge-quadro sul settore che torna alla ribalta. Dopo il percorso portato avanti nella scorsa legislatura, "stoppato" dalla caduta del governo quando il ddl era in discussione al Senato a seguito dell’approvazione alla Camera, l’iter legislativo prova a rimettersi in moto da capo. Nella seduta di mercoledì scorso, infatti, la Camera ha approvato la dichiarazione d’urgenza per la discussione della proposta di legge sulle disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.

"Una proposta di legge che introduce importanti novità nel comparto, in cui la Toscana è protagonista indiscussa a livello nazionale ed europeo – fa sapere il deputato leghista Andrea Barabotti, cofirmatario dell’atto –. Si pensi che secondo i dati elaborati da Coldiretti il settore nella nostra regione ha fatto segnare in termini di export 74,8 milioni di euro nell’ultimo trimestre del 2022, pari al 40% dell’export nazionale di settore). Con questa votazione abbiamo ottenuto una corsia preferenziale per giungere, entro 15 giorni, al parere della commissione competente – aggiunge – e quindi procedere speditamente all’approvazione del testo in prima lettura da parte dell’aula. Con questa legge daremo la possibilità di creare distretti che avranno un riconoscimento nazionale e andremo ad incentivare i comuni ad avvalersi delle professionalità della filiera per abbellire gli spazi verdi delle nostre città – conclude Barabotti – inoltre, con uno specifico piano triennale, ci poniamo l’ambizioso obiettivo di accompagnare l’intero comparto, anche tramite risorse comunitarie, verso una maggiore competitività e sostenibilità".

Sponda Fratelli d’Italia, il senatore pistoiese Patrizio La Pietra si dice soddisfatto del passo avanti registrato: dopo aver seguito da vicino il percorso della proposta di legge nella scorsa legislatura (era relatore al Senato, ndr), l’attuale sottosegretario di Stato del Masaf guarda anche a strade più "dirette" per portare la nave in porto: "Bene che sia stato presentato questo atto – afferma –: riporta il problema al centro dell’attenzione, problema che peraltro ho già posto al governo. Anche come ministero stiamo lavorando sulla legge sul florovivaismo, poiché In un momento chiave per il verde e le piante non abbiamo una normativa quadro nazionale di riferimento per il settore – aggiunge –. Tra le opzioni sul piatto, c’è quella di andare avanti o con una delega al governo o con un decreto del Consiglio dei ministri. E’ un fatto positivo che sia ripartito l’iter parlamentare – conclude La Pietra – ma potremmo procedere anche diversamente". Insomma, al momento ci sono due strade aperte: vedremo se almeno una porterà al risultato, atteso da anni da un intero comparto economico.

Alessandro Benigni