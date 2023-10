La guida ai cambiamenti. Nuovi percorsi e soppressioni. Il piano di Autolinee Toscane

Mercoledì 1° novembre entra in vigore il T2, vale a dire il cambiamento di percorsi e frequenze (e dunque orari) per alcune corse bus di Autolinee Toscane. Pistoia e il suo territorio, insomma, si ritroveranno con una nuova rete urbana ed extraurbana derivante dal lavoro congiunto con la Regione e le Amministrazioni. Cambiamenti in meglio o in peggio? I prossimi giorni saranno una cartina al tornasole per verificare se la situazione sia migliorata o meno. Intanto, però, è bene conoscere linea per linea se e dove ci sono stati cambiamenti.

Partiamo con i tratti urbani a Pistoia. Dal 1° novembre sarà inaugurata la linea 4, che collegherà la zona industriale con la parte di Pistoia Ovest, transitando dalla stazione ferroviaria. La linea 4 passerà, insomma, lungo i percorsi delle linee 3 e 7-M che però cesseranno di esistere dal 31 ottobre. La prima corsa della linea 4 parte dal Palazzetto di via Fermi alle 6.20 e l’ultima alle 20.40. Modifiche anche alla linea 5: il bus non transiterà più dal villaggio San Biagio, il cui capolinea è a 200 metri da viale Adua da dove passa la linea 15, che rimarrà immutata. Le linee 1 e M, invece, saranno soppresse dal 1° novembre 2023 nella zona del Parcheggio Stadio o Piazza Oplà. Una nuova linea sarà la numero 8: comprende la vecchia linea H (servizio Ospedale) e una parte della linea 1 (Cimiteri e Porta San Marco). Spostiamoci nella zona di Pescia: ci sarà un importante accorpamento delle linee P804, P805, P806 e P858 che interessano la Svizzera Pesciatina. Queste saranno tutte soppresse dal 1° novembre e sostituite da un’unica nuova linea denominata SVP. Sempre a Pescia entrerà in vigore la nuova CP (Circolare Pescia), attiva dalle 6 alle 20 ogni ora.

Quanto alle linee extraurbane, la 24 viene prolungata fino alla stazione di Pistoia. Sarà possibile usare un biglietto o un abbonamento urbano per viaggiare nella tratta stazione – Valdibrana, mentre per tutte le altre tratte sarà necessario un biglietto o un abbonamento extraurbano. Le linee 27-28 vengono rimodulate nel percorso: ogni corsa che parte da San Francesco percorre Candeglia - Santomoro - Lupicciano ed al ritorno solo Lupicciano. In questo caso il confine tra tariffa urbana ex extraurbana è fissato in località Mattia. A Montecatini Terme entrerà in funzione la nuova line circolare di Montecatini che prende il nome di 808. Il nuovo collegamento unisce la stazione di Montecatini con Montecatini Alto a frequenza oraria. La linea 51 PQF (Pistoia-Quarrata-Firenze) ha una nuova attestazione a Firenze T2 Guidoni e non più all’Hub Vittorio Veneto. Infine, un ultimo cambiamento interesserà la collina pistoiese: la linea 56 non transiterà nel tratto di Collina Vecchia. Per usufruire del servizio bus su questa tratta sarà attivo un numero telefonico per prenotare il passaggio di un mezzo (0573 363243). Sul sito di Autolinee Toscane sono già da adesso disponibile le locandine con i nuovi orari. Nei prossimi giorni la società provvederà a caricare sul sito anche le mappe grafiche delle novità.

Francesco Storai