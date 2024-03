La guerra vista con gli occhi delle donne. In scena Futura teatro con "Le meduse" di Palli

"Le meduse" di Luca Palli, è lo spettacolo in scena stasera, giovedì 14 marzo, (ore 21.15, ingresso libero) al teatro della Casa del Popolo di Bottegone. A rappresentarlo è l’associazione culturale Futura teatro, per la regia di Alessio Coluccia. Tutta la commedia è ambientata all’interno di una sartoria, in Francia, esattamente in un villaggio della Normandia nel 1944, quindi durante la seconda guerra mondiale, sotto l’occupazione nazista. La storia narra di una donna, una sarta, il cui uomo decide di aggregarsi a De Gaulle per combattere i nazisti e che quindi resta sola con un fratello problematico. Il paese decide di aiutarla commissionandole dei lavori, ma la situazione si complica quando la protagonista decide di realizzare un vestito per una donna tedesca. E’ un lavoro dove si parla di guerra vista dagli occhi delle donne, protagoniste non sul fronte, ma tra le mura domestiche. In palcoscenico: Olivia Fontani, Camilla Catani, Fulvio Ferrati, Michele Cimmino, Pietro Venè, Elena Ciani, Maria Rita Scibetta, Tiziano Pratesi. Tecnico audio e luci, Lorenzo Castagnoli. Luca Palli è autore di numerosi testi teatrali ed è anche un giallista che vanta opere pubblicate da Silele Edizioni. Il suo testo "Le Meduse" ha vinto il concorso di drammaturgia "In punta di Penna" nel 2005.

Lo spettacolo è in gara al concorso teatrale nazionale per compagnie amatoriali "Fabrizio Rafanelli" (diciassettesima edizione), organizzato dall’associazione culturale Zona teatro libero e comune di Pistoia, in collaborazione con Unione italiana libero teatro, Arci Pistoia, Casa del popolo di Bottegone e Unicoop Firenze sezione soci di Pistoia e con il sostegno della Fondazione Caript.

Piera Salvi