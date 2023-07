La grande musica al Pistoia Blues Il leggendario chitarrista Hackett infiamma la piazza con il suo rock

La musica di Steve Hackett ha incantato ieri sera il pubblico del Pistoia Blues. Oltre 2mila le persone che non sono volute mancare al concerto del chitarrista dei Genesis, che ha portato sul palco di piazza del Duomo il suo nuovo spettacolo "Genesis Revisited – Foxtrot at Fifty + Hackett Highlights". Lo spettacolo ripercorre e celebra il cinquantesimo anniversario dall’uscita dell’album "Foxtrot", che mise i Genesis al centro della scena rock britannica. Vestito immancabilmente di nero con un foulard viola e tanta voglia di suonare, Hackett ha scambiato qualche parola in italiano con gli spettatori. Che ha ricambiato con calore e applausi. Un pubblico molto eterogeneo: sulle sedie di piazza del Duomo ragazzine affascinate dalla musica del chitarrista londinese sedevano accanto a coetanei dell’artista, classe 1950. Sul palco, insieme ad Hackett, un gruppo di musicisti d’eccezione: alle tastiere Roger King, alla batteria, percussioni e voce Craig Blundell, al sax, flauto e percussioni Rob Townsend, al basso e chitarra Jonas Reingold, alla voce Nad Sylvan. Steve Hackett si unì ai Genesis nel 1971 e fece il suo debutto in "Nursery Cryme".

Negli anni Settanta Hackett lasciò il segno nei migliori album dei Genesis come "Nursery Crime", "Foxtrot", "Selling England By The Pound", "A Trick of the Tail", "The Lamb Lies Down on Broadway". Ma Hackett, negli anni, ha portato avanti anche una straordinaria carriera solista con oltre trenta pubblicazioni tra musiche strumentali, colonne sonore, dischi più pop. Grande l’entusiasmo sul palco del 73enne chitarrista londinese, che si era già esibito in città nel corso dell’edizione 2018 del Pistoia Blues.

"Di quel concerto – aveva raccontato nei giorni scorsi a La Nazione – ho un ricordo bellissimo: il pubblico dimostrò un grande entusiasmo, fu stato grandioso. E ricordo bene anche Pistoia, una città bellissima e piena di storia. Sono molto contento di esserci tornato di nuovo a suonare". Prima di Hackett sul palco di piazza del Duomo era salito il gruppo dei The Revangels, gruppo italiano che scrive pezzi rock in inglese, composto da Ivan Montafia, Angelo Liaci, Dallas e Janky. Poi è stata la volta di Moreno Delsignore, che ha scaldato il pubblico prima dell’arrivo del chitarrista dei Genesis e della sua musica.

Davide Costa