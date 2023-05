La grande fuga di Sambuca Il sindaco Micheletti insiste

Manca il medico a Sambuca e, a questo punto, è venuta a mancare anche la pazienza. Dopo una serie di tentativi per risolvere la situazione dei pazienti sambucani, fino a pochi mesi fa curati amorevolmente dal dottor Ettore Dereviziis, il primo cittadino dell’ultimo avamposto di Toscana prima di varcare il fiume Reno ed entrare in terra emiliana insiste sul "trasloco". A poco sono valse le rassicurazioni del presidente della regione Toscana Eugenio Giani e del consigliere regionale Marco Niccolai: Fabio Micheletti tira dritto e fa appello alla Costituzione. "Ho dato voce a un’insofferenza diffusa nei confronti del nostro confine geografico e all’aspirazione di molti cittadini di traslocare armi e bagagli in Emilia. Ho scritto che è doveroso parlarne e che il referendum potrebbe essere l’esito naturale di questo dibattito. Perché scandalizzarsi di dar voce ai cittadini?".

Il primo cittadino vorrebbe così affidare al responso delle urne il futuro del confine di Regione che andrebbe a posizionarsi oltre Porretta, oggi Alto Reno Terme, in provincia di Bologna. "Il referendum – ribadisce – è un istituto di democrazia diretta previsto dalla Costituzione. In più ci sono dei precedenti, basta studiarli. Si tratta di procedure trasparenti e democratiche. Mai temere la democrazia partecipativa e diretta". La questione, tanto curiosa quanto seria, è finita anche davanti alle telecamere della Rai. Fatto sta che quello sanitario è solo uno dei problemi che l’amministrazione sambucana si trova ad affrontare: come tutte le aree interne la lista è quasi infinita. In più il traforo della Collina rappresenta quasi un confine naturale che in molti vivono come un "da una parte e dall’altra". Che poi le istanze secessioniste non siano mai mancate lo dimostrano Pescia con le simpatie per Lucca o l’Abetone che ha strizzato spesso l’occhio alla vicina Modena.

Già da ottobre i consiglieri regionali Capecchi e Petrucci aveva attaccato la Regione: "Come pensa di risolvere la mancanza del medico di famiglia per i residenti del comune di Sambuca Pistoiese?" chiedevano in una interrogazione presentata all’assessore Bezzini. "Visto che il Comune è stato accorpato all’ambito Pistoia 2, è stato previsto per un incarico di medico curante con vincolo di ambulatorio?". Con lo spostamento del dottor Dereviziis a Pistoia, infatti, anche il territorio sambucano vi è stato spostato. In altre parole: il medico c’è ma non l’ambulatorio, quindi chi ha bisogno di una visita o di una ricetta per analisi deve scendere a Candeglia (circa 45 minuti di auto), o in alternativa rivolgersi alla guardia medica, che può fare solo ricette bianche (quelle a pagamento) e non per tutte le prestazioni. "Alla fine – conclude con piglio battagliero Micheletti – se non riusciamo a dare ai nostri cittadini i servizi adeguati finiremo per portare i libri in tribunale". Dal canto suo Giani è stato altrettanto netto: "Non c’è nessuna possibilità, neppure minima – chiude –. Undici comuni romagnoli sono stati toscani per cinque secoli, ma non andrei mai a rivendicarli. Le Regioni devono rimanere come sono". Si prospettano nuovi capitoli.

Andrea Nannini