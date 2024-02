La giunta sfiduciata: "Le responsabilità ci sono"

"È la conclusione naturale dopo che il gruppo si era disgregato". Non è tenero Andrea Formento nei confronti dell’esperienza di governo appena conclusa dell’Amministrazione di Abetone Cutigliano, sfiduciata due giorni or sono, da 7 undicesimi dei consiglieri comunali. "In questa vicenda ognuno ha le proprie responsabilità, sono convinto che il leader ne abbia alcune di più: il governo del territorio è mancato su molti temi, primo tra tutti il turismo e le istanze presentate, che sono state numerose, non ha dato risposta. È mancata la capacità di interagire con l’intero sistema neve e con quello dell’accoglienza in tutti i suoi bisogni, l’amministrazione non lo ha capito. Il degrado del territorio è evidente, basta l’esempio dei garage dell’Abetone dove le domande sono arrivate ma di risposte non se n’è vista traccia. Sono convinto di quello che abbiamo fatto, sfiduciando Danti, continuare questa amministrazione sarebbe stato peggio".

Infine una riflessione sul futuro del suo impegno politico, Andrea Formento la lascia: "ci sono tanti modi per portare aiuto ai bisogni del proprio territorio, torno a fare quello che ho sempre fatto mettendo le mie competenze e l’esperienza a disposizione del volontariato e della Montagna tutta, se ci sarà un futuro in politica lo vedremo a suo tempo". A seguito della comunicazione del segretario comunale di Abetone Cutigliano, Emanuele Gelli, "il prefetto di Pistoia, Licia Donatella Messina ha sospeso il consiglio comunale, nominando commissario prefettizio, il dottor Lorenzo Botti, capo di gabinetto della Prefettura. Intanto il toto sindaco, sia pure abbastanza sottotono, inizia il suo inevitabile iter, nel quale spuntano autocandidature mascherate e altre sperate ma senza il consenso della persona interessata. Mentre il Comune viene commissariato almeno una buona notizia arriva dai consiglieri regionali Petrucci e Torselli: "Nei giorni scorsi il Ministero del Turismo ha emesso un decreto con cui vengono distribuite sovvenzioni alle attività dei comprensori sciistici dell’Appennino. In tutto sono stati stanziati 30 milioni di euro e sull’Appennino toscano arriveranno oltre 5 milioni di euro. Roma sta prendendo in seria considerazione le difficoltà vissute dagli Appennini, per la prima volta vengono dati contributi anche a piccole e medie imprese e non solo ai grandi gruppi impiantistici. Noi continueremo a fare la nostra parte. La prossima settimana si terrà, infatti, proprio ad Abetone-Cutigliano la seconda edizione degli Stati Generali della Montagna di Fratelli d’Italia-Toscana: un’occasione per ascoltare le necessità del territorio".

Andrea Nannini