La Giunta ferma il lavori allo stadio di Casalguidi

Quando oramai si aspettava il via libera per l’assegnazione del cantiere alla ditta vincitrice dell’appalto, ecco che arriva lo stop temporaneo da parte del comune di Serravalle Pistoiese alla ristrutturazione degli spogliatoi del campo sportivo "Barni" con un investimento complessivo di poco superiore al milione di euro. Un ripensamento, quello della giunta serravallina, che arriva dopo una serie di pareri ed opinioni decisamente contrarie all’ubicazione degli spogliatoi sempre nella stessa zona attuale anziché spostarli dalla parte opposta del terreno di gioco. Un’opera che ha sempre destato particolari polemiche causate dall’alta concentrazione di attività che si affacciano su piazza Salvo d’Acquisto (tribuna dello stadio, distretto sanitario, studi specialistici, farmacia e supermercato) oltre alle abitazioni con poca disponibilità di parcheggio. Su questo fronte i cittadini si erano riuniti depositando una petizione con 250 firme e, successivamente, il dibattito è diventato polemica politica fra maggioranza e opposizione.

Fatto sta che gli attriti non si sono attenuati, anzi, arrivando all’atto della Giunta che decreta lo stop al progetto proprio quando la gara d’appalto è già stata fatta e si era in una fase di verifica della vincitrice. "Oltre alla nota di esplicazioni di disagio da parte dell’Ssd Casalguidi Calcio, attuale gestore dell’impianto – si legge nella delibera – sono pervenute alla Giunta ulteriori richieste di chiarimento in merito ai contenuti degli atti pubblici che non prevedono una sistemazione risolutiva dell’area a parcheggio già congestionata dell’adiacente piazza Salvo d’Acquisto". Lo stop alla procedura, in questa fase, sarà comunque indolore per il Comune in quanto erano in corso le verifiche tecniche sul vincitore del bando e quindi la mossa non arreca danno. Adesso, però, c’è da trovare una quadra finale alle problematiche emerse: una richiesta da soddisfare seguendo il volere dei cittadini è quella di demolire gli attuali spogliatoi per liberare uno spazio per ampliare il parcheggio, ipotizzato in 35 nuovi posti auto da aggiungere agli attuali 55 che sono del tutto insufficienti. Ora il Comune farà nuove valutazioni per effettuare le giuste modifiche al progetto per poi tornare a gara e, evidentemente, i tempi di realizzazione andranno ad allungarsi di qualche mese. Saverio Melegari