"La gatta sul tetto che scotta" sul palco di Bottegone Un nuovo super round per il concorso Rafanelli

Domani al concorso ‘Rafanelli’ di Bottegone va in scena il celebre testo di Tennessee Williams ‘La gatta sul tetto che scotta’ (per gentile concessione di Danesi Tolnay Agency). L’allestimento è della compagnia I Giardini dell’arte, per la regia di Marco Lombardi con Brenda Potenza aiuto regia. "Ricordato in tutto il mondo per la versione cinematografica con Elizabeth Taylor e Paul Newman (1958) – ricorda il regista Marco Lombardi - la scrittura originale (1954) ha la firma di uno dei più tormentati e prolifici drammaturghi americani, quel Tennessee Williams che proprio con ‘La gatta sul tetto che scotta’ ricevette il secondo premio Pulitzer, dopo quello già ottenuto con ‘Un tram che sia chiama desiderio’. "La Gatta sul tetto che scotta’ – spiega Marco Lombardi – è un dramma a più voci, in cui l’autore focalizza l’attenzione su più personaggi. Il narratore inconsapevole della vicenda è Brick, ex giocatore di football". In scena Raffaella Afeltra, Francesco Falsettini, Aldo Innocenti, Laura Bozzi, Sandra Bonciani, Lorenzo Bittini, Gianfranco Onatzirò Obinu. Musiche di Marco Simoni, luci di Silvia Avigo, scenografia di Silvia Bosio, costumi di Fiamma Mariscotti. Lo spettacolo è alla Casa del popolo di Bottegone, inizia alle 21.15, l’ingresso è libero. Il concorso teatrale per compagnie amatoriali ‘Fabrizio Rafanelli’ è alla sedicesima edizione. Il progetto è curato dall’associazione culturale Zona teatro libero e comune di Pistoia, in collaborazione con Uilt (Unione italiana libero teatro), Arci Pistoia, Casa del popolo di Bottegone, Unicoop Firenze sezione soci di Pistoia. Informazioni: associazione Zona teatro libero, telefono 393.4254742, [email protected],com.

Piera Salvi