"La funivia è solo un’opportunità. Perché dire no a risorse già date?"

È sempre la funivia a tenere banco nel dibattito della Montagna. Oggi, ad arricchire il confronto si registrano gli interventi dell’ex presidente della Comunità Montana, Mauro Gualtierotti e di quello della Provincia, Gianfranco Venturi. "Ho letto con piacere – scrive Gualtierotti - e con grande spirito di condivisione l’articolo pubblicato da La Nazione il 12 settembre scorso nel quale il professor Giovanni Gordiani si schiera a favore del collegamento Doganaccia – Corno alle Scale, spiegandone ampiamente gli effetti positivi sull’economia della nostra Montagna. Mi pare quasi superfluo dover ribadire che a distanza di anni, dopo il lungo e tormentato iter che ha portato ad ottenere un cospicuo finanziamento a favore della montagna e della sua economia, ci si stia ancora attardando sul si o sul no ad un finanziamento acquisito e certo. Non capisco cosa si vuole. La decisione del collegamento è frutto di decisioni democratiche prese dalle istituzioni legittimamente elette e rappresentative dei territori. Quale ex presidente della estinta Comunità Montana, ho il dovere di dire che la decisione del collegamento è stata presa all’unanimità dei componenti della mia giunta, vice presidente Valerio Sichi compreso, che oggi contrariamente ad ogni possibile previsione si sta mostrando paladino del contrario. Non ne comprendo le ragioni e nemmeno i fini".

Sulla stessa linea l’intervento di Venturi che rivendica numerosi interventi fatti nel corso dei suoi mandati: "Avevamo anche altri progetti che ancora restano irrealizzati e si tratta di lavorarci, mettendo via via a frutto i passi avanti possibili. In particolare, puntavamo a collegare i due versanti appenninici, per valorizzare una Montagna unita al di là dei confini comunali, Provinciali e regionali. Per questo, dopo tanti anni e mentre sembrano maturi i tempi per acquisire le risorse necessarie per una nuova grande opera funiviaria, pienamente coerente con quella prospettiva allora condivisa da tutte le comunità interessate, vediamo con sorpresa che dalla montagna vengono dei ’no’. Si promuovono Comitati, petizioni e assemblea di contestazione, quasi che anziché una risorsa quell’opera costituisca un problema in più per la Montagna. Un problema in più per cosa è per chi che già all’epoca non sia stato considerato e discusso? Certo tutto si può migliorare se quello è l’obiettivo mentre se si dice ’no’, si dice no e basta. Per questo non vedo l’utilità di dire ’no’ all’utilizzazione di risorse che, se non impiegate in quest’opera, quasi sicuramente andranno altrove, mentre si paventano mirabolanti quanti improbabili alternative".

Andrea Nannini