La fontana di Tacinaia resta chiusa E i cittadini protestano dal sindaco

Non si arrendono i cittadini che protestano per la chiusura a Quarrata da parte di Publiacqua della fontana di Tacinaia, sulla collina del Montalbano. Ieri mattina una quindicina di persone, accompagnate dai consiglieri dei gruppi d’opposizione di Fratelli d’Italia e Lega sono state ricevute dal sindaco Gabriele Romiti nella sala giunta del Comune.

"Quell’acqua sgorga dalla sorgente da tempo immemorabile e non si capisce perché debba essere sigillata – è il succo della protesta che è dilagata anche sui social –: era un punto di ristoro per chi andava a fare una camminata nel bosco, è una delle fonti del Montalbano segnalata anche sulle cartine". La motivazione di questa chiusura della fontana che già nel 2006 il Comune di Quarrata aveva provveduto a restaurare apponendovi anche un rubinetto, è che – stando a quanto comunicato da Publiacqua al sindaco – in questo periodo di siccità occorre preservare l’acqua della sorgente per permettere al serbatoio da cui si riforniscono gli utenti che abitano nella zona di riempirsi.

"A questo punto diventa una questione di principio e vorremmo capire che cosa è successo a questa fonte naturale e cosa succederà. In realtà il serbatoio potrebbe essere riempito portandovi l’acqua con una cisterna, eventualmente, mantenendo la possibilità per gli escursionisti di bere alla fontanina – ha ribadito Irene Gori di Fratelli d’Italia – tra l’altro è una tradizione per molti quarratini andare a camminare per i sentieri del Montalbano e fermarsi a Tacinaia come punto di ritrovo e bere l’acqua fresca". Una sorgente che anche Legambiente Quarrata ha segnalato più volte per la sua limpidezza.

"Altra nota dolente i sentieri – prende la palla al balzo Stefano Nigi della Lega – mi risulta che non siano salvaguardati e che abbiano bisogno di manutenzione, se si vuole fare le escursioni. Tutte questioni che porteremo in consiglio comunale il 31 luglio". Il sindaco intanto ha raccolto le proteste dei cittadini ieri mattina per cercare di risolvere il caso. "Mi ero già interessato personalmente martedì 11 luglio di chiedere a Publiacqua la riapertura il prima possibile della fontana di Tacinnaia – ha commentato Romiti – il mio obiettivo è che sia di nuovo utilizzabile per tutti".

Daniela Gori