"La Fondazione non è stata invitata" L’ipotesi? "Non rispetta la sentenza"

Di parole ne piovono poche. Eppure tante bastano a far trasparire una posizione che appare, si potrebbe dire, inamovibile: "La Fondazione Marino Marini prende nota del comunicato congiunto. Dichiara di non essere a conoscenza dell’iniziativa, non essendo stata la Fondazione Marino Marini né convocata né informata dell’incontro. Incontro – rincara la dose l’ente fiorentino – che la Fondazione Marino Marini ritiene fine a se stesso e in contrasto con la recente sentenza del Consiglio di Stato". Un commento secco e lapidario, che arriva per iscritto e che, almeno per il momento, lascia poco spazio al dialogo. Insistendo su quanto pronunciato appena quindici giorni fa dal Consiglio di Stato, invocato a suo tempo dalla stessa Fondazione fiorentina per pronunciarsi a proposito del vincolo pertinenziale che vedeva le opere di Marino legate a Palazzo del Tau, sede del Museo ormai chiuso dal 2019. E’ lì evidentemente che per la Fondazione Marini risiede il nocciolo della questione: annullato il vincolo a suo tempo posto dalla Sovrintendenza (e confermato in primo grado anche dal Tar della Toscana), ora la partita per la realtà guidata dall’avvocato Carnacini è tutta da riscrivere. E a quanto pare, evidentemente, non in favore della città di Pistoia.

Alla resa dei conti infatti le opzioni pistoiesi percorribili sembrano a questo punto decisamente limitate. Tramontato il recupero di Palazzo del Tau, bocciata l’ipotesi San Lorenzo e respinta al mittente quest’ultima proposta, sembra quasi di vedere i ‘colleghi’ di Firenze (e in particolare di San Pancrazio) a due passi da casa. Ma l’annullamento del vincolo pertinenziale non equivarrebbe all’imminente e automatica fuga del Marini da Pistoia. Così almeno secondo il ragionamento a suo tempo sviscerato dal notaio Antonio Marrese, membro del ‘vecchio’ cda quale rappresentante di Banca Intesa. "Questa ultima sentenza non significa che le opere possano essere prese e trasferite altrove fuori da Pistoia – spiegava sulle nostre pagine Marrese -. Ciò che risulta decisivo infatti non è tanto il vincolo pertinenziale in sé, quanto piuttosto l’attuazione della chiara volontà espressa dalla vedova Marini, Mercedes Pedrazzini. La signora voleva il ‘Museo Marino Marini a Pistoia’ che ha espressamente evocato negli scopi della Fondazione. Vorrei parlare col prefetto e di nuovo col Sovrintendente".

linda meoni