La fondazione Caript finanzia le ambulanze

Con il nuovo bando "Mettiamoci in moto!" la fondazione Caript mette a disposizione di enti del terzo settore, di onlus e di enti ecclesiastici e religiosi della provincia di Pistoia, che operano in ambito sociale, sanitario e assistenziale, 300mila euro per rinnovare il proprio parco mezzi. Del budget complessivo 150mila euro sono destinati al settore della sanità pubblica, per autoambulanze in servizio di pronto soccorso. Al settore del volontariato sono destinati 150mila euro, per ambulanze dedicate al trasporto di infermi o per automezzi per i servizi sociali. "Ringrazio la fondazione – dichiara Massimiliano Pieroni, presidente della Misericordia di Montale – per l’erogazione del contributo che ha permesso l’acquisto di un’ambulanza pediatrica e per il trasporto obesi, un mezzo di fondamentale importanza per lo svolgimento dell’attività della nostra Misericordia". Si tratta di uno dei 19 progetti sostenuti con oltre 320mila euro messi sul piatto con l’edizione 2022 di "Mettiamoci in moto!".

Grazie al nuovo bando le associazioni di volontariato potranno rinnovare il proprio parco mezzi non soltanto acquistandone di nuovi o di usati ma anche effettuando interventi di manutenzione straordinaria o di riadattamento su autoveicoli che già hanno a disposizione. Il contributo della fondazione non potrà superare il 50% dei costi preventivati e sarà contenuto nei seguenti importi massimi: 35mila euro per acquistare ambulanze di pronto soccorso, 25mila euro per ambulanze del trasporto infermi o infortunati e 10mila euro per manutenzione straordinaria o riadattamento dei veicoli. La scadenza per partecipare è l’8 maggio 2023.

red.pt