La Filarmonica Verdi pronta a stupire ancora

"Concerto d’ Estate" della Filarmonica Giuseppe Verdi di Quarrata: come ogni anno, domani sera in Piazza Fabbri alle ore 21, l’esibizione dei musicisti della storica filarmonica animerà la calda sera quarratina. Insieme ai musicisti del comparto senior, si esibiranno anche gli allievi della scuola di musica della Filarmonica, per i quali il concerto rappresenta il saggio di fine corso. Al concerto parteciperanno anche le cantanti Silvia Benesperi (con i brani "Minnie the moocher" e "C’era una volta il west)" e la soprano Veronica Senserini ("Vissi d’arte" e "O mio babbino caro") , il tenore Sauro Casseri ("E lucean le stelle" e "Nessun dorma") e il baritono Marco Drovandi ("Nel blu dipinto di blu" e "La paloma"). Ad aprire l’esibizione sarà l’esecuzione dell’inno nazionale, poi la colonna sonora di "Per un pugno di dollari" e il gran valzer Danubio blu. Dirige il concerto il maestro Alessandro Francini e presenta il presidente della Filarmonica Pierluigi Borelli. L’ingresso è libero.

D.G.