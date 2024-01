La festa saltata, l’ansia e la voglia di certezze

Conte

Tante le famiglie e le aziende che ancora chiedono aiuto perché i giorni passano, ma i danni non sono ripristinati. Dalla biblioteca di Quarrata alle aziende di Montale, passando per le cantine, le piccole imprese, i vivai c’è ancora tanto da lavorare. Senza dimenticare di riservare attenzione alla natura, che ha come unico modo di ’ribellarsi’ all’acribia con cui l’uomo ha devastato l’ambiente modi violenti e travolgenti, di cui avremmo fatto volentieri a meno. Fra pochi mesi si vota, chi per le regionali, chi per le amministrative, tutti per l’Europa ed ecco che i programmi di molti partiti non dimenticano di voler riequilibrare il rapporto fra uomo e natura, alterato dalla civiltà tecnico industriale.

Sono stati stilati programmi per la salvaguardia del pianeta perché il tema è serio e non più rimandabile. Ma al di là dei grandi consessi in cui si discute di cambiamenti climatici, di cause e soluzioni, c’è il quotidiano di chi deve far fronte ai danni, all’avere perso tutto. Ecco, queste persone non devono essere lasciate sole. La paura è qualcosa che scorre nelle vene e ha bisogno di risposte concrete, di fatti, di certezze, di qualcosa di rassicurante, di qualcuno di affidabile. Ha bisogno di cura del territorio che non è solamente a carico dei sindaci, ma che non può nemmeno essere demandata alla generosità dei volontari.