La Festa di San Lodovico: l’emozione nei giovani Elettra e Caterina raccontano la processione

Il 19 agosto è festa di San Lodovico, patrono di Serravalle. E’ un momento importantissimo per la nostra comunità e anche noi ragazzi, solitamente presi da altre cose, lo aspettiamo con grande trepidazione. E’ una cosa difficile da spiegare a chi, magari, vive in una grande città, ma per noi è davvero un appuntamento immancabile, al quale prendiamo parte attiva fin da piccole, fin da quando, le nonne, hanno cominciato a raccontarci la storia di Lodovico, il santo che aiutò i serravallini nello scontro con i Lucchesi, ricordandosi del fatto che, da bambino, mentre si recava in pellegrinaggio, proprio a Serravalle era stato accolto con grande benevolenza. Volendo, in qualche modo, restituire il favore, durante l’assedio, fece alzare una fitta nebbia che costrinse il nemico ad arrendersi. Da quel momento si stabilì di celebrare "in perpetuo" la ricorrenza.

Tutto comincia al mattino con la messa solenne, mentre nel pomeriggio si svolge la processione durante la quale anche noi siamo protagoniste: facciamo parte, infatti, del corteo storico e indossiamo splendidi (e pesantissimi) abiti da damigelle, mentre, orgogliose, portiamo lo stendardo di Serravalle per tutto il paese. Sul prato della Rocca Nuova, dove termina la processione, gli sbandieratori fanno il loro spettacolo lasciando tutti a bocca aperta. Ma il momento più bello, secondo noi, è quello dei fuochi che concludono la giornata regalando a tutti un’atmosfera magica.