La Festa della Musica invade Pistoia La lunga "maratona" di concerti

Ventuno giugno Festa europea della musica e anche Pistoia contribuisce ad allargare le celebrazioni offrendo un calendario ricco di appuntamenti distribuiti nelle giornate di venerdì, sabato, domenica e mercoledì. Ad aprire il cartellone venerdì alle 18 nel cortile della Magnolia sarà il Concerto nella corte a cura della Filarmonica Borgognoni, seguito alle 20 in piazza Mandela alle Fornaci da un apericena e spettacolo in piazza a cura di Annalisa Ceccarelli con la partecipazione del gruppo di ballo L’Aura di Castellina. Il passo accelera nella giornata di sabato con un totale di undici appuntamenti. Ecco la carrellata: concerto del coro Grilli Cantanti alle 10 alla San Giorgio, a Villa di Scornio maratona musicale con i migliori allievi ed ensamble al via alle 16, esibizione dei Teatrini viaggianti con letture per bimbi dai 3 agli 8 anni con partenza alle 17 dal Giardino Volante e arrivo al Polo Puccini-Gatteschi (info: [email protected]), musica in biblioteca alle 18 a cura di YouLab e alla stessa ora concerto del Bob Jay Trio in piazza dello Spirito Santo e del Trio Mutanda in piazza della Sala. Alle 18.30 in piazza del Duomo danza con gli allievi della G-style school Asd e alle 19 nel giardino di Palazzo Fabroni "Concerto per uccelli per quattro interpreti". Stesso giorno ma alle 21, quattro eventi distinti: concerto-show di Enzo Panichi (piazza dello Spirito Santo), musica con i Blues & Jetta (piazza della Sala), incontro d’autore con Silvia Benesperi e Piero Frassi attorno a Modugno e Tenco (cortile della Magnolia) e spettacolo teatrale dei ragazzi dell’Officina delle Opportunità (ex Mèlos).

Anche la domenica si profila ricca e interessante: si parte alle 10.30, chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, con il coro millevoci dell’Accademia Gherardeschi e da lì si prosegue alle 11 al Parterre di piazza San Francesco con aperitivo musicale con la Borgo band, dove alle 16 ci sarà invece una jam session a cura della Filarmonica Borgognoni. E ancora: concerto de Le Figliole in piazza dello Spirito Santo (ore 18), live dei MaBerliner & Friends in piazza Duomo (ore 18), esibizione Pistoia Blues Clinics in via Cavour (ore 18), al Funaro gli allievi della Mabellini delle classi di musica e danza in una esibizione aperta a tutti (ore 18.30), musica con la Giacomo Gèk Ferretti in piazza dello Spirito Santo (ore 21), la Tnt & Dynamite Blues Band in piazza Duomo (ore 21) i The Skiffles in piazza della Sala (ore 21), incontro dedicato al Blues con Fabrizio Berti al Polo Puccini-Gatteschi (ore 21).

linda meoni