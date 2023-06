La festa con gli studenti Il teatro pieno di sorrisi E il "Fermi" vince la sfida

"Continuate a interessarvi di tutto come avete fatto in questoa competizione, perché solo in questo modo potrete cercare di cambiare il mondo, meglio di come abbiamo fatto noi". È così che la vicesindaco Anna Maria Celesti si è appellata ai ragazzi alla cerimonia di premiazione dell’iniziativa ’Cronisti in classe’, promossa da La Nazione con i sempre numerosi sponsor. Con rullo di tamburi e allegre grida di gioia dunque circa 300 studenti delle scuole medie ieri mattina hanno riempito il teatro Bolognini fino all’ultimo posto a sedere, in rappresentanza di un numero ben più alto di tutti gli studenti che hanno lavorato al progetto. Undici le scuole premiate e ognuna ha partecipato con più classi per una nuova avventura a colpi di penna e taccuino, o forse, smartphone e tablet a cui i ragazzi oggi sono più abituati. Tanto l’impegno profuso dagli studenti ma anche dai loro pazienti insegnanti che li hanno accompagnati in quello che per qualcuno forse un giorno potrebbe essere davvero la professione dei sogni.

Ad aggiudicarsi questa nuova edizione è stato l’istituto Fermi di Casalguidi, con una densa pagina dedicata alla difficile situazione oggi in Iran, riuscendo ad intervistare l’attivista Pegah Moshir Pour. A premiare i ragazzi per La Nazione, il capocronista delle redazioni di Pistoia e Montecatini, Elisa Capobianco, che ha sottolineato "l’alta qualità dei lavori svolti da tutte le scuole, per i temi affrontati, e gli spunti suggeriti", ringraziando tutti i docenti coinvolti, che hanno saputo stimolare la curiosità dei giovani cronisti. Tante le autorità presenti, tra cui il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi e la vicesindaco Anna Maria Celesti (insieme sul palco nella foto in basso), che hanno portato il loro saluto agli studenti.

"Manca poco alla fine della scuola ragazzi, non mollate – ha detto il primo cittadino, prima di chiedere agli insegnanti di non interrogare in questi giorni... –. Faccio intanto un grande in bocca al lupo a quei ragazzi che si sono impegnati in questi mesi e devono affrontare l’importante esame di terza media quest’anno".

Sono stati dedicati ai temi loro più vicini gli interventi degli sponsor dell’iniziativa, a partire da Conad, con i soci Antonio Luchi, Massimiliano Merildi e Maurizio Stefanelli che hanno sottolineato "quanto i ragazzi si siano impegnati in questa iniziativa al pari di come Conad si impegna nella lotta allo spreco alimentare e nella sostenibilità", tema sottolineato anche Riccardo Nannipieri di Autolinee Toscane ("ringraziamo i ragazzi per l’attenzione per i trasporti") e dalla Giorgio Tesi Group rappresentata dal campione Giacomo Gek Galanda, il più applaudito dai giovani. Per l’associazione Fratres è intervenuto il presidente Claudio Zecchi, che ha sottolineato "l’importanza della donazione", mentre Marco Bottino presidente del Consorzio di bonifica 3 di Anbi ha sottolineato la "sensibilità" dimostrata dagli studenti che hanno dedicato una pagina al tema del rischio idrogeologico. In rappresentanza della Fondazione Caript, la professoressa Paola Bellandi che ha ricordato "l’importanza di continuare a fornire stimoli e possibilità come quelle che questo progetto de La Nazione propone".

Arianna Fisicaro