La Fenice non può sbagliare

Alla disperata ricerca di punti. Il Pistoia Volley La Fenice non può più sbagliare: alla vigilia della terza giornata di ritorno del girone G del campionato femminile nazionale di serie B2, sa bene che d’ora in avanti i punti conquistati diventeranno pesanti: è in questa fase della stagione che si costruisce la salvezza, l’obiettivo stagionale. La squadra fuxiablu, allenata da Vittorio Bertini e capitanata dalla 31enne Alice Massaro, cercherà di arrestare questa nuova emorragia di sconfitte (3 consecutive) domani sabato 24 febbraio, dalle 21 al Pala Coverciano: avversario di serata, la Rinascita Volley. Sulla carta, non c’è partita: la formazione fiorentina staziona infatti al quinto posto della classifica a quota 29, ben 20 lunghezze in più de La Fenice, fanalino di coda del raggruppamento. Ma Bertini si mostra fiducioso: in queste settimane sta cercando di allenare testa in primis e gambe delle pallavoliste e soprattutto spera di recuperare la schiacciatrice Mantellassi, elemento d’esperienza, prezioso in una situazione di profonda crisi di risultati (e spesso di gioco). Curiosità: i 9 punti ottenuti dalla compagine pistoiese sono arrivati dalla gestione-Testi: Barboni è rimasto a secco, così come Bertini. È il momento di svoltare.

G.B.