La facciata del tribunale pronta a rivedere la luce

Dopo quasi cinque anni dalla comparsa delle impalcature all’angolo fra piazza Duomo e via degli Orafi, sembra essere finalmente arrivato il momento per la svolta decisiva. Nel settembre 2018, infatti, a causa del distacco di alcune parti della facciata del palazzo Pretorio che ospita una delle due sedi del tribunale pistoiese, tutta la zona fu transennata e sorretta da una imponente impalcatura per motivi di sicurezza. Oggi, però, secondo la procedura del Ministero delle Infrastrutture siamo ad un cambio di rotta: entro l’estate partiranno i lavori per il restauro delle facciate di tutto il complesso grazie all’apertura di un bando del valore complessivo di oltre un milione e 800mila euro che, adesso, attende soltanto di trovare l’azienda vincitrice dell’appalto. Un’opera particolarmente attesa dai commercianti di via degli Orafi, dai cittadini pistoiesi e funzionale anche per i turisti per togliere quell’impalcatura ingombrante e decisamente anti-estetica a due passi dal salotto buono del centro cittadino.

All’epoca del distacco di parti della facciata l’intervento per la messa in sicurezza fu effettuato dal Comune ma, fino ad ora, tutto era rimasto fermo a causa dell’ingente cifra necessaria per le operazioni di manutenzione straordinaria. E in questo arco di tempo, oramai particolarmente lungo, il Comune di Pistoia si è potuto interessare esclusivamente a prolungare gli affitti delle impalcature perché, comunque, la facciata che guarda via degli Orafi non poteva essere lasciata libera da protezioni per non porre i passanti in una situazione di pericolo e perché le operazioni spettavano esclusivamente al Ministero della Giustizia. Il bando di gara per l’affidamento dei lavori, successivo alla perizia redatta dallo studio Architetti Ruffilli associati di Firenze, si è aperto nel dicembre scorso ed hanno partecipato alla procedura ben diciassette aziende: di queste ne sono rimaste quattro e, successivamente, soltanto due perché altrettante avevano delle anomalie.

Resta, pertanto, ancora da definire chi è che si è aggiudicato i lavori e poi dovranno passare i tempi tecnici necessari in questi casi prima di vedere il cantiere all’opera. La durata? Non breve, questo lo possiamo già dire ai pistoiesi visto che nel progetto si parla di un intervento che andrà avanti per ben due anni. A questo punto l’auspicio è di avere via degli Orafi sgombra da impalcature per l’estate del 2025: sarebbe decisamente una buona notizia, anche in chiave turistica.

Saverio Melegari