La difesa delle donne sul lavoro. Due giorni di incontri e dibattiti

Il full time che diventa inaspettatamente part time al rientro dalla maternità. Gli scatti di carriera che non arrivano perché, con la faccenda della cura della casa e delle persone (siano figli o genitori) delegata alle donne, finisce che non riesci a stare al passo con la formazione e gli aggiornamenti stipati nei dopo-cena o nei fine settimana. Gli stipendi fermi al palo, anche a parità di ruolo con il collega maschio. E poi quel dato sulle dimissioni protette delle donne dal lavoro, ovvero quelle avanzate in presenza di figli entro i tre anni, che non accenna a perder colpi: 216 nel solo 2023 a Pistoia (65 gli uomini), 161 delle quali motivate con la voce "accudimento prole" (8 i padri). A fronte di passi avanti e conquiste ottenute, abbassare la guardia non si può. Si inserisce in un quadro ancora decisamente non paritario la due giorni di iniziative propose dalla Provincia di Pistoia per l’11 e 12 marzo entrambe al primo piano di piazza San Leone. Si parte con un convegno-dibattito aperto a tutti lunedì dalle 16 dal titolo "Donne e lavoro: un percorso a ostacoli", presenti professionisti di Inail, Cgil, Cisl e Comitato per le pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Pistoia, con il sostegno di 365giornialfemminile, Aiuto Donna Pistoia, Fidapa Pistoia e Fidapa Valdinievole. Ma nel ‘calderone’ della discussione ci sarà ogni tipo di discriminazione, che riguardi il sesso, l’orientamento o l’identità di genere, per comprendere come anche la discriminazione stessa sia cambiata nel tempo.

"Da avvocata – ha detto Chiara Mazzeo, consigliera provinciale di parità – mi sta accadendo infatti di seguire cause legate a discriminazioni nuove, di tipo collettivo, che magari sono legate alla legge 104 o alla flessibilità oraria sul posto di lavoro. Ecco, l’idea di questo convegno è nato anche allo scopo di dar voce a questo nuovo tipo di fenomeni". Impegno per il raggiungimento della parità è quello profuso anche dalle principali sigle sindacali, con un lavoro che mai si è arrestato in particolare sul fronte contrattuale come hanno illustrato Alessandra Biagini (Cisl) e Silvia Biagini (Cgil); impegno ribadito anche dal Comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati nelle parole del presidente Massimo Chiossi. "Questa due giorni – ha aggiunto Lisa Amidei, consigliera delegata alle pari opportunità della Provincia di Pistoia – si inserisce nel più ampio contesto di iniziative messe in campo sul tema dalla Provincia, come quelle portate avanti nelle scuole o anche le borse di studio Stem finanziate grazie al fondo per le pari opportunità della Regione Toscana. A Pistoia queste sono state dieci, per un importo di mille euro ciascuna, per un totale di venti candidature avanzate". Il 12 marzo sempre nella sala Nardi del Palazzo provinciale sarà proiettato il docufilm "5 nanomoli: il sogno olimpico di un donna trans", che affronta la storia di Valentina Petrillo, prima atleta transgender a indossare la maglia della nazionale italiana ai Giochi Paralimpici. L’evento è finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito della rete Ready regionale ed è realizzato in accordo con la Provincia di Prato, capofila del progetto per questo anno scolastico.

linda meoni