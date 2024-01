La difesa affila le armi: "Il mio assistito è sereno. Molti punti da chiarire. Subito la scarcerazione"

E’stato fissato per domani mattina, davanti al gip Patrizia Martucci, l’interrogatorio di garanzia per Daniele Maiorino, 58 anni di Prato, arrestato la notte tra giovedì e venerdì per l’omicidio di Alessio Cini, suo cognato e vicino di casa, preso a sprangate e poi dato alle fiamme lunedì 8 gennaio. L’accusa che grava su di lui è di omicidio volontario, aggravato dal vincolo di parentela con la vittima e dall’aver agito con sevizie e crudeltà (articoli 575 e 577 del Codice Penale). L’uomo, sposato con la cognata della vittima, ha una figlia e un lavoro saltuario nel campo del montaggio di infissi.

Maiorino, che si è sempre professato innocente, è detenuto nel carcere di Santa Caterina a Pistoia, dall’alba di venerdì, dopo un interrogatorio fiume durato oltre dieci ore nel Comando Provinciale dei carabinieri di viale Italia. E ieri mattina intanto l’uomo ha potuto incontrare di nuovo il suo difensore, l’avvocato Katia Dottore Giachino del foro di Prato. "Il mio cliente è sereno – ha spiegato l’avvocato –. Mi ha ribadito la sua innocenza. Ci siamo potuti confrontare: l’intenzione è quella di rispondere alle domande del giudice e chiarire ogni aspetto. La sua preoccupazione ora va alla sua famiglia, ha chiesto della moglie e della figlia. Ma è anche confortato nel sapere che tante persone, a partire dai familiari, ma anche dagli amici, hanno fiducia in lui e credono alla sua estraneità a tutte le accuse".

Intanto, la famiglia di Maiorino ha preferito lasciare la casa di via Ponte dei Baldi, per trovare una collocazione temporanea presso i parenti che si trovano a Viaccia, a Prato. Maiorino è convinto di poter dimostrare la sua innocenza e di poter chiarire, punto per punto, ogni accusa. Continua a ripetere di essere innocente e che gli inquirenti "hanno sbagliato mira".

"Abbiamo avuto modo di confrontarci – chiarisce l’avvocato Giachino – e ci sono molti punti, nella ricostruzione degli inquirenti, che non ci tornano e su cui siamo pronti a fare chiarezza. Farò richiesta dell’applicazione dell’obbligo di dimora a Prato, o in ipotesi subordinata, degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, nella casa della sua famiglia a Prato".

Alessio Cini viveva con la figlia adolescente al primo piano della villetta trifamiliare di proprietà dell’ex moglie, dove vivono anche i cognati e un’altra famiglia.

Cini sarebbe stato colpito alle spalle con una spranga in testa, poi preso a calci e infine bruciato quando ancora respirava, come hanno confermato gli esami tossicologici. A dare l’allarme sarebbero stati i vicini di casa, intorno alle 6,30 del mattino.

Nessun lamento, né grido di aiuto: Cini è stato sorpreso dal suo assassino quando ancora era buio, e colpito in testa alle spalle. Crollato a terra, tramortito, nonostante la sua mole (era alto un metro e novanta), è stato colpito nuovamente dal suo aggressore, preso a calci. Poi le fiamme, che hanno avvolto il suo corpo.

In quegli interminabili attimi di orrore, nessuno dei tre cani della villetta ha mai abbaiato: non il cagnolino di Cini, non quello di Maiorino e nemmeno il dobermann del vicino.

