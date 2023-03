La Cross tra le eccellenze "Siete il nostro orgoglio"

Un momento di orgoglio quello di ieri nella sede del Consiglio regionale: direttamente dalle mani del presidente, Antonio Mazzeo, è stata data una targa alla Centrale operativa del 118 Pistoia-Empoli punto oramai fondamentale della Cross-Centrale remota per le operazioni di soccorso sanitario per "l’eccellente lavoro condotto dai propri operatori" come inciso sul riconoscimento. Un impegno incredibile quello portato avanti dal direttore Piero Paolini, da tutte le donne e gli uomini del 118 e dal mondo del volontariato.

La centrale Cross è diventata oramai un esempio a livello europeo dopo che ha coordinato gli spostamenti ed i trasferimenti dei malati di Covid ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali italiani, la gestione dei profughi ucraini che avevano bisogno di assistenza medica e, proprio in queste settimane, le operazioni di recupero dopo il devastante terremoto in Turchia e Siria. "La Centrale operativa 118 Pistoia-Empoli è uno straordinario esempio di professionalità al servizio della comunità toscana e internazionale – è stato ribadito in consiglio regionale – un esempio di solidarietà che vede impegnati medici, infermieri, operatori tecnici e volontariato". "A nome di tutti i colleghi voglio esprimere il mio ringraziamento per questa giornata – dice il direttore, Piero Paolini – che ricorda il lavoro svolto da questi professionisti: un gruppo che ha lavorato a testa bassa, senza polemiche e senza perdersi d’animo, affrontando le sfide che si sono trovati di fronte e che sono state molte. Siamo stati gli attori di sfide importantissime durante la pandemia come i trasferimenti di pazienti molto gravi in terapia intensiva: alla fine sono stati spostati oltre mille pazienti ed è la più grande operazione di questo tipo dopo la Seconda Guerra Mondiale".

All’appuntamento erano presenti anche il sindaco, Alessandro Tomasi, l’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini, i consiglieri regionali Federica Fratoni, Marco Niccolai (entrambi Pd), Alessandro Capecchi (Fdi) ed Enrico Sostegni come presidente della commissione Sanità. "Nei mesi caldi della pandemia la centrale è stata in prima linea per fronteggiare l’emergenza Covid – commenta Antonio Mazzeo – e proprio in quel periodo sono stato in visita alla centrale per portare la mia vicinanza e l’incoraggiamento di tutto il Consiglio Regionale. Durante quella visita presi l’impegno, a emergenza terminata, di premiare il lavoro straordinario che hanno fatto in quei mesi e del quale non possiamo che essere grati ed orgogliosi. La Cross è un’eccellenza della Regione Toscana, un orgoglio, e il sistema messo a punto è all’avanguardia, punto di riferimento sia per la tecnologia avanzata che per gli indicatori raggiunti".