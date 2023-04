La Croce Rossa regala giochi ai bambini ricoverati

Pistoia, 6 aprile 2023 – Anche in occasione della Pasqua la Croce Rossa di Pescia, come aveva già fatto in altre festività, è tornata nel reparto pediatrico del San Jacopo per consegnare dei giochi ai bambini ricoverati.

“Abbiamo voluto ripetere questo gesto pensando ai piccoli che nei prossimi giorni saranno in ospedale”, hanno detto Carlotta Michi, Xhevana Prelaj, Chiara Iozzelli, Laila Nocito, Simonetta Filone (vice presidente del comitato pistoiese) consegnando i doni al direttore della struttura il dottor Rino Agostiniani e al personale sanitario.

Alla donazione erano presenti per la direzione sanitaria sanitaria e infermieristica i dottori Leonardo Capecchi e Paolo Cellini e Cinzia Nattini che hanno sentitamente ringraziato per il gesto di solidarietà.