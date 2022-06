La Croce d’Oro festeggia i suoi 50 anni

Ha preso il via la Festa del Volontariato organizzata dalla Croce d’Oro di Montale nell’area di via Martiri delle Foibe. La festa durerà fino al 3 luglio con musica, spettacoli, divertimento, iniziative per i più piccoli, eventi sportivi, tra i quali spicca la tradizionale "Sudatina Montalese" di domani venerdì 17 e ogni sera gustosi stand gastronomici. In occasione di questa diciottesima edizione della Festa la Croce d’Oro di Montale festeggia il suo cinquantesimo anniversario che sarà celebrato giovedì sera 23 giugno. Stasera, 16 giugno, alle ore 21 esibizione della scuola di ballo Danzarte, domani, la corsa podistica "Sudatina montalese" in un percorso suggestivo nel territorio di Montale. Nell’occasione la Fondazione Crida organizza massaggi per i podisti e i camminatori che hanno partecipato. Durante la serata piano bar con "Leonardo uno di noi". Sabato 18 musica dance anni ’70 e ’80 con i "Night Fighter" e tombola. Domenica 19 spettacolo teatrale in vernacolo "Tutto fa brodo" e per i più piccoli lettura di fiabe. Lunedì 20 esibizione della scuola di canto "Giada-Musi-Canto" e dimostrazione di manovre di soccorso a cura del Gruppo Formazione della Croce d’Oro. Martedì 21 esibizione della scuola di ballo "Damas y Caballeros" e valutazione posturale a cura della Fondazione Crida. Mercoledì 22 esibizione delle scuole di ballo "Free Your Soul" e "Progetto Danza Toscana" ed esibizione delle Unità Cinofile. Giovedì 23 la serata del 50esimo della Croce d’Oro e dell’inaugurazione dei nuovi mezzi.

Giacomo Bini