La crisi del commercio. Il segno meno imperversa: "Ora servono iniziative"

Il mondo del commercio al dettaglio a queste latitudini, così come nel resto d’Italia, è in grande sofferenza. E se gli ultimi dati aggiornati alla fine del primo semestre di quest’anno ci dicono che in calo drastico, in provincia, ci sono ristoranti e bar, vuol dire che la crisi – e soprattutto la mancanza di soldi nelle tasche dei nostri concittadini – si fa sentire molto più di quanto ci si possa immaginare. A tracciare la fotografia del settore è Confesercenti Pistoia (nella foto, il direttore Riccardo Bruzzani), che analizza e commenta le rilevazioni Istat e i dati diffusi dalla Camera di Commercio di Pistoia e Prato.

La comparazione che viene effettuata, nel caso, è quella fra le ditte attive alla fine dello scorso anno e quelle al 30 giugno 2023: ogni settore merceologico accusa un segno meno ma, alcuni, hanno un passo indietro più spiccato. Nello specifico, il commercio al dettaglio per gli alimentari è passato da 351 a 346 aziende, l’ambito dei carburanti è a quota 66 (-3); calo più marcato per abbigliamento e calzature (-12) arrivando a 378, fino al commercio ambulante (-22) sceso da 936 a 914 ditte per chiudere col -24 della ristorazione e -19 dei bar che, invece, in precedenza avevano sempre fatto registrare trend positivi o che comunque erano in grado di mantenere le posizioni conquistate storicamente.

"I valori di fiducia delle imprese si sono decisamente raffreddati, toccando il livello minimo – dicono da Confesercenti Pistoia – le rilevazioni Istat mostrano un calo generalizzato in tutti i settori, ma particolarmente problematica appare la situazione delle piccole e medie imprese del commercio al dettaglio, il cui ’sentiment’ si riduce di oltre punti punti in un mese: una sfiducia generata dal rallentamento dei consumi e dalle difficoltà del comparto del commercio".

Non tutti i comparti sono negativi, anzi, la voce maggiormente positiva è quella dell’incremento di aziende di commercio per corrispondenza o via internet cresciute di 13 unità in provincia in sei mesi. Un numero, quello del commercio online, che vede un saldo complessivo triplicato verso l’alto dal 2015 in poi. Ma il quadro resta fosco. "Un tessuto economico che si assottiglia sempre di più – aggiungono – più che a una rigenerazione assistiamo a de-generazione urbana. Una minore presenza di negozi porta, infatti, inevitabilmente a meno socialità e minore sicurezza, con gravi impatti non solo sul settore, ma anche sull’offerta generale di servizi ai cittadini. Per evitare questo a livello locale stiamo lavorando per una maggiore presenza sui social media da parte delle imprese e verso i Comuni manifestiamo il bisogno di organizzare eventi e iniziative". Il messaggio sembra chiaro: andrà messo in atto in maniera celere magari già in vista delle festività natalizie, in modo da attirare turisti o semplici curiosi a fare riferimento alle aziende del territorio. "Auspichiamo un intervento a favore dei consumi, a partire dalla detassazione delle tredicesime e degli aumenti retributivi – concludono da Confesercenti – il rischio di un’ulteriore erosione di potere d’acquisto non può essere sottovalutato".

