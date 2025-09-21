La contrazione della produzione: "Mobile e calzaturiero in calo. Ma servono le infrastrutture"

In un mondo pieno di incertezze e instabilità economica, bisogna partire dai territori e dalla manifattura da sostenere per poter dare un futuro di maggiore ricchezza agli operatori e, di conseguenza, alla popolazione grazie alle infrastrutture e ad una burocrazia che possa essere amica. Parte da questi presupposti la riflessione a 360° che il direttore di Confindustria Toscana Nord, Luca Rossi, fa nell’intervista che ha rilasciato a "La Nazione", la sua prima da quando il 16 giugno scorso è subentrato in questo incarico al posto di Giulio Grossi. Bolognese, con un passato particolarmente lungo all’interno di Confindustria Emilia Romagna, ha avuto l’estate che si sta avviando alla conclusione per capire meglio le dinamiche del nostro territorio e può provare a lanciare qualche possibile soluzione. Direttore, partiamo dalla due giorni di riflessione e confronto fra economisti che si è appena conclusa: a cosa è servita? "Non è così frequente avere un unico luogo dove gli esperti del settore possono parlare di politica industriale perché, purtroppo, si tratta di tematiche che sono dimenticate dal mondo istituzionale e dei partiti. Ed è significativo farla in Toscana perché, nel racconto comune, si narra della natura, del paesaggio e del verde che ci circonda ma spesso e volentieri ci si dimentica che abbiamo moltissime città industriali che, per mezzi e volumi di affari, si collocano sicuramente su buoni livelli di carattere europeo".

Eppure tutti i dati congiunturali, le indagini e le rilevazioni dicono che la nostra provincia ha perso il traino della manifattura a vantaggio del terziario.

È un trend che si può provare ad invertire?

"Siamo, attualmente, in un mondo di grandi incertezze legato agli scenari geo-politici e, oramai, possiamo dire di non trovarci più di fronte a crisi passeggere ma strutturali che creano effetti negativi, e lasciano la propria influenza, per anni. Per questo c’è da pensare, anche per Pistoia, ad una politica industriale che possa stare dentro ad un vero cambiamento. Il manifatturiero, da tempo, ha visto ridurre i suoi volumi e le quantità ma la voce principale, ovvero l’export, rappresenta sempre il principale punto di crescita. Non dimentichiamoci, poi, che il settore comprende anche tutto ciò che, nel manifatturiero, è legato a servizi, consulenza, prodotti finanziari e molto altro: su Pistoia si paga la contrazione forte che c’è stata sul mobile e la calzatura con periodi di crisi sempre più lunghi".

Sempre in tema di numeri, infatti, sembra emergere in maniera sempre più netta come Pistoia sia davvero l’anello debole di tutta l’area metropolitana…

"Vero, ma la produttività non si ferma soltanto al dialogo con Prato e Firenze: non dimentichiamoci che ci sono altre eccellenze vicine e all’interno che rappresentano un volano notevole. Parlo dell’industria alimentare e cartaria al confine con Lucca oppure la meccanica, e non parlo soltanto di quella legata al ferrotranviario, per il capoluogo e dintorni. Purtroppo delle penalizzazioni sulla produttività ci sono state anche per aziende con dimensioni più piccole". Cosa chiede Confindustria, per il futuro, per provare a rilanciare questo territorio?

"Le infrastrutture che ci sono a Pistoia e, più in generale, nel nord della Toscana non sono adeguate alle esigenze di quest’area: l’autostrada è un disastro, la ferrovia bene per il tratto nuovo appena aperto ma il raddoppio va finito, tutto, in tempi brevi: non è pensabile immaginare che gli aeroporti toscani non siano raggiungibili direttamente in treno fino al loro ingresso. Purtroppo ci scontriamo con le tempistiche e le specifiche di natura burocratica che rallentano ulteriormente il percorso di sviluppo: al livello locale c’è da costruire una politica industriale che sostenga forme di innovazione tecnologica e la formazione".

Saverio Melegari