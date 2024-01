La comunità piange Lea. Una vita per il suo paese

Si è spenta all’età di 68 anni nella notte di ieri, mercoledì 24 gennaio, Lea Terziani. Da tempo lottava con una malattia che negli ultimi giorni si era aggravata, fino al triste epilogo nella sua abitazione di Valenzatico, circondata dall’affetto dei suoi cari. Stimata professionista che esercitava l’attività nel suo studio di commercialista in piazza Risorgimento, Lea Terziani era molto conosciuta in città, soprattutto nella sua Valenzatico, dove abitava da sempre e dove si era sempre impegnata nelle varie attività che hanno favorito aggregazione e amore per il territorio. Il carattere versatile e positivo l’aveva spinta a partecipare all’organizzazione di manifestazioni che erano cresciute nel tempo diventando appuntamenti fissi nel calendario degli eventi per la comunità, prima tra tutte quella del Carnevale Rio di Valenzatico, portata avanti con il marito Fernando Bianchi. Una festa di cui Lea era un’animatrice instancabile, sempre pronta a dare il suo contributo pur di vedere grandi e piccini mascherati dietro ai carri variopinti che percorrono le strade. Ma anche per la tutela del territorio aveva profuso il suo impegno, collaborando con l’associazione "Amici della Querciola" al "Giorno della Cicogna", per offrire un’occasione per ammirare questi uccelli che hanno nidificato dell’area protetta. E’ stata attiva anche nel circolo di Valenzatico, e in molte iniziative per la comunità.

"Ci lascia una donna meravigliosa, di grande positività e generosità, che ha dato tanto a Quarrata – ha scritto il sindaco Gabriele Romiti – sempre impegnata sul territorio. Ciao Lea, ricorderò sempre il tuo bellissimo volto sorridente. Un grandissimo abbraccio a tutta la famiglia: Fernando, Emiliano e Emily e al fratello Leo". E proprio Leo, che ha condiviso con la sorella tante iniziative, anche lui impegnato nella pro loco e conosciuto per il suo negozio, punto di riferimento a Valenzatico, ne traccia un ricordo: "Non si è mai pronti a perdere una sorella, se n’è andata troppo presto. Eravamo molto uniti, ricordo com’era sempre pronta ad appianare i problemi, a risolvere invece di disfare. Essere diventata nonna era la sua gioia più grande. E’ un immenso dolore per tutta la nostra famiglia". Lea è esposta alle cappelle del Commiato della Misericordia, a Quarrata. Il funerale oggi, giovedì 25 gennaio, alle 15 nella chiesa di Valenzatico.

Daniela Gori