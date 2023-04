La Comunità energetica va in consiglio

Dare vita a una Comunità energetica da fonti rinnovabili nel comune di Agliana per favorire la produzione e la condivisione di energia collettiva da fonti rinnovabili. Nel prossimo consiglio comunale dovrebbe essere presentato l’atto d’indirizzo per realizzare piani di fattibilità tecnico-economica. Intanto Alfredo Fabrizio Nerozzi (foto), consigliere di Agliana cambia, con delega a transizione ecologica e tutela ambientale, sta predisponendo gli inviti a una riunione informativa per imprenditori del settore e associazioni di categoria. Queste due fasi fanno seguito all’approvazione all’unanimità (il 29 novembre scorso) della mozione presentata da Nerozzi proprio per creare sul territorio Comunità energetiche rinnovabili. Un modello di innovazione sociale, dove i cittadini sono produttori e fruitori di beni e servizi, favorendo sinergia e coesione e mettendo a sistema le attività di singoli cittadini, imprese, associazioni e istituzioni. Nell’atto d’indirizzo si fa riferimento alla consapevolezza del Comune di essere vincolato, in tempi strettissimi, a obiettivi di miglioramento della qualità della vita attraverso la transizione verde, delineando modelli economici e sociali per la riformulazione più sostenibile delle risorse del pianeta. Si rileva che il Comune ha all’interno della sua struttura tecnica risorse umane e professionali di buon livello, ma insufficienti per conseguire tali obiettivi. Occorre, quindi, dotarsi di strumenti evoluti per predisporre gli uffici comunali, il tessuto sociale e imprenditoriale locale a una forte sensibilità ambientale, digitale e circolare, valorizzando le naturali vocazioni del territorio.

Piera Salvi