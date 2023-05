Tra poco più di un mese si tornerà a disputare il tanto atteso Torneo dei Rioni a Serravalle. E arriva la proposta di Serravalle Civica che chiede di portare la manifestazione nelle varie frazioni del comune. L’idea sarebbe di far sì che la competizione sia ospitata non solo da Casalguidi, ma ogni anno a turno anche da tutte le altre frazioni. "L’evento – scrivono – potrebbe portare così vivacità e festa anche nelle altre parti del comune, garantendo a tutti le stesse opportunità sociali ed economiche. Occorre ringraziare i rioni, che in collaborazione con l’Amministrazione comunale si impegnano tutto l’anno per organizzare il torneo con la finalità di vivacizzare il paese, alimentando un sano campanilismo e accrescendo il comune senso di appartenenza".