La collezione del professor Nesti in dono alla sede della Misericordia

Il professor Arnaldo Nesti, ha donato una parte della sua vasta collezione di quadri, alla locale confraternita di Misericordia, come segno dello stretto legame con Agliana, suo paese natìo. Si tratta di 17 opere, molto diseguali quanto a dimensioni, tipologie, tecniche e provenienza nazionale, ma che rendono bene l’idea della varietà dei paesi visitati e conosciuti negli innumerevoli viaggi di studio compiuti dal professor Nesti. Fra le opere donate, si passa dalle grandi raffigurazioni alle piccole tavolette di legno dipinto, che emanano un sapore di ancestrale sacralità. Fra loro, c’è molto Brasile, molto Perù, ma anche Messico, Cuba, Argentina, mentre tra i soggetti spiccano le scene popolari e vivaci, le danze, gli uccelli, i paesaggi multicolori, le rappresentazioni religiose e le immagini di chiese, sempre inserite in contesti di rituali festosi o di fiere popolari. Un gruppo di opere che incuriosisce gli osservatori, anche se non conoscono gli interessi e le attività del donatore, attratti dalla derivazione straniera e dalla vivacità delle rappresentazioni. Il professor Arnaldo Nesti, aglianese doc, oggi ultra novantenne, è uno dei più noti sociologi della religione. Nella sua carriera, ha frequentato l’International University for Social Sciences di Roma, è stato docente incaricato di Sociologia della Religione al Pontificio Ateneo Marianum di Roma, mentre dal 1972 al 2002 ha insegnato Sociologia all’Università di Firenze e dal 1982 al 1997 è stato docente di "Italian Contemporary History" alla California State University, sede di Firenze. Inoltre, è stato visiting professor a Lima, Città del Messico, Siviglia e ha tenuto lezioni in molte università, in Europa, in Asia e negli Stati Uniti. Tra le sue innumerevoli opere, giova ricordare "Il pensiero religioso di Antonio Gramsci", "L’altra Chiesa in Italia", "I labirinti del sacro" e "Terra betinga", del 1988, un testo dove il professor Nesti ripercorre la quotidianità e le istituzioni in Agliana nel Novecento.

"È per me un grande piacere – afferma il professor Nesti - aver potuto esprimere, attraverso la donazione di alcuni quadri, un segno di simpatia e di affetto nei confronti della Misericordia di Agliana, il mio paese natale. Un dono modesto, che evoca il legame profondo che mantengo con la mia terra, con una società, con un mondo che mi appartiene in modo radicale – spiega il sociologo -. Spero che nella popolazione aglianese si legga questo piccolo lascito come uno stimolo a non dimenticare il proprio radicamento. Nella mia vita e anche nel mio futuro c’è scritto il mio rapporto indelebile con la Misericordia". Esprimono gratitudine il governatore della Misericordia Ilaria Signori, il segretario Franco Benesperi e tutto il magistrato. "Ringraziamo il professor Nesti per la generosità dimostrata nei confronti della nostra, ma anche sua, Misericordia - sottolinea Ilaria Signori -. Un gesto di attaccamento e di altruismo che dimostra il legame, mai reciso, con il suo paese natìo, nonostante abiti, ormai da molti anni, a Firenze. I quadri ricevuti in dono andranno ad abbellire la nostra sede".

Piera Salvi