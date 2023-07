La Cogis e Il Pinguino si preparano a ricordare Giacomo Di Napoli

Martedì prossimo 11 luglio sarà trascorso un anno dalla morte di Giacomo Di Napoli, il campione di acrobazia in aliante, il nuotatore della Cogis, il ventenne che per carisma, bravura e umiltà costituiva un esempio per tutti quelli che lo conoscevano. La notizia della tragedia arrivò improvvisa e terribile in una serata caldissima, come quelle di questi giorni e lasciò tutti increduli, e a distanza di un anno appare ancora impossibile che si sia interrotto un percorso di vita così luminoso. Da allora si sono succedute, per tutto l’anno, molteplici iniziative in ricordo e in onore di " Giak nuotatore volante", ma il dolore e lo sconcerto restano immutati. Manca il suo tono di voce pacato e sicuro, manca il sorriso confortante di un ragazzo baciato dal talento eppure animato al contempo da un incrollabile spirito di sacrificio. Martedì Giacomo Di Napoli sarà ricordato nei due luoghi che gli erano più cari, la piscina provinciale Cogis a Montale e l’aviosuperficie "Il Pinguino" a Santonuovo di Quarrata. La mattina, alle 10.30, a Montale, cerimonia ufficiale di intitolazione della piscina della Cogis a Giacomo Di Napoli. La decisione dell’intitolazione è già stata deliberata dalla Provincia diversi mesi fa e ora verrà celebrata pubblicamente alla presenza delle autorità e di tutta la famiglia della Cogis di cui Giak ha fatto parte fin da bambino, quando nella vasca di via Coppi, ha imparato a nuotare. Già nell’impianto montalese è presente, nella parete lunga della vasca principale, un grande murale che raffigura Giak nell’atto di compiere una bracciata e quasi di spiccare il volo con il suo amato aliante. Nel pomeriggio, alle ore 18.05, sarà celebrata una Santa Messa nell’aviosuperficie "Il Pinguino, Giak nuotatore volante" di Santonuovo. Il programma dell’anniversario ha come motto la frase "Tanto facile amarti, quanto difficile dimenticarti" che esprime il sentimento dei tanti che hanno conosciuto Giak. Sarà una nuova occasione per stare vicini ai genitori di Giak, Gennaro e Cristina, che vanno ringraziati per la forza con cui hanno affrontato questo lungo anno, permettendo che la memoria di Giak diventasse un grande movimento collettivo d’affetto e condivisione.

Giacomo Bini