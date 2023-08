La città non chiude più per ferie

Gabriele Galligani

Confcommercio giorni fa in un comunicato informava che da uno studio dell’associazione era emerso che oltre la metà dei pubblici esercizi saranno aperti a Pistoia nella settimana di Ferragosto. Un bella differenza dal secolo scorso quando in pratica la città "chiudeva per ferie" insieme alla Breda e per coloro che restavano a casa era difficile anche fare la spesa o acquistare un gelato. Tempi che cambiano e anche "responsabilità diffusa", come sottolineava Confcommercio. Ne guadagna indubbiamente anche la città, sia i residenti che restano, che i turisti che arrivano.